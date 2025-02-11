Земли, на которых расположены здания Погранслужбы РФ, освободят от налогов

Парламентский комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции рассмотрел проект дополнительного соглашения к соглашению между Кыргызстаном и Россией о сотрудничестве по пограничным вопросам, подписанного в 1999 году.

Предлагается освободить от налогов на землю российскую сторону, во владении которой находятся здания, расположенные в Бишкеке на проспекте Жибек Жолу и улице Керимбекова.

Ранее (28 декабря 2022 года) Жогорку Кенеш дал согласие на предоставление в долгосрочную аренду земельных участков, на которых расположены эти объекты.

Площадь земельного участка составляет 2 тысячи 599 квадратных метров.

Напомним, соглашение между правительствами Кыргызстана и России о порядке передачи Кыргызской Республике под охрану участков ее государственной границы, охраняемых Федеральной пограничной службой Российской Федерации подписано 17 июля 1999 года. Как поясняли в Фонде по управлению государственным имуществом, документ предусматривает приобретение российской стороной объектов недвижимости, а также правовое оформление во временное пользование прилегающих земельных участков для размещения оперативной пограничной группы ФСБ РФ в Кыргызстане.