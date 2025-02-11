Кыргызстан в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет уделять повышенное внимание усилению миротворческого потенциала организации. Об этом в интервью журналу «Союзники. ОДКБ» заявил глава МИД Жээнбек Кулубаев.

По его словам, Кыргызстан будет предпринимать шаги, направленные на развитие миротворческого трека посредством активизации деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Он также добавил, что приоритетной задачей станет «последовательное повышение эффективности военно-экономического сотрудничества».

«В рамках противодействия современным вызовам и угрозам Кыргызстан будет активно продвигать взаимодействие по вопросам предупреждения и пресечения использования информационных технологий в террористических и экстремистских целях. Особое внимание будет уделено развитию практического сотрудничества в рамках действующих операций», — пояснил глава МИД КР.

В частности, КР с учетом возрастающей актуальности обеспечения информационной безопасности, планирует в этом году провести на территории республики международную конференцию по кибербезопасности.

Жээнбек Кулубаев также рассказал, что республика намерена уделять повышенное внимание вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, взаимодействию в сфере биологической безопасности, а также предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в 2025 году председательство в ОДКБ перешло к Кыргызстану.