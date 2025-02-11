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Власть

Введение института присяжных в Кыргызстане предлагают отложить до 2035 года

Верховный суд просит отсрочить введение института присяжных заседателей до 1 января 2035 года. Законопроект поступил в Жогорку Кенеш. 

В ВС КР напоминают, что действие главы 45 Уголовно-процессуального кодекса о судах с участием присяжных заседателей должно было вступить в силу с 1 января 2025 года. Однако сроки неоднократно сдвигали по причинам недостаточного финансирования и неготовности инфраструктуры судов. Последнее изменение в закон, предусматривающее срок его вступления в силу с 1 января 2025 года, внесли в 2019 году.

26 мая 2023-го экспертная рабочая группа выработала предложения по совершенствованию и разработке правовой базы, регулирующей деятельность института присяжных заседателей, произвела расчеты по затратам на строительство зданий и обеспечение деятельности присяжных заседателей, заработной плате и другие.

В соответствии с расчетами экспертной рабочей группы для введения института присяжных заседателей в Кыргызстане потребуется 1 миллиард 189 миллионов 704 тысячи сомов.

В заключении рабочей группы указано, что для реализации норм Уголовно-процессуального кодекса в части введения института присяжных заседателей Судебным департаментом при Верховном суде при формировании бюджета судебной системы на 2025 год предусмотрено 499 миллионов 83 тысячи сомов.

Даже при указанных денежных средствах реализация института присяжных заседателей не возможна, поскольку для обеспечения его полноценной реализации в срок необходима соответствующая инфраструктура судов и список присяжных заседателей.

из справки-обоснования

Для реализации данного института с 1 января 2025 года финансовые средства на его осуществление должны были предусмотреть при формировании бюджета на 2024 год.

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Закона «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики» орган местного самоуправления соответствующей административно-территориальной единицы должны составить списки присяжных. 

Напомним, в декабре 2024-го Верховный суд предлагал отсрочить введение института присяжных до 2027 года. Тогда парламентский комитет по конституционному законодательству снял вопрос с повестки.

Депутат Гуля Кожокулова отметила, что если закон 15 лет не работает и он «мертвый», то необходимо исключить его из Конституции. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/319522/
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