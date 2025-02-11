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Власть

Глава МИД КР совершит первый в истории двусторонних отношений визит в Оман

С 11 по 12 февраля 2025 года министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев совершит первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Султанат Оман. Визит состоится по приглашению министра иностранных дел Омана Саида Альбусаиди. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

Ключевым событием станут переговоры между министрами иностранных дел двух стран. В ходе встречи будут обсуждаться актуальные вопросы кыргызско-оманского сотрудничества, включая:

  • политическое взаимодействие;
  • развитие торгово-экономических и инвестиционных связей;
  • сотрудничество в рамках международных организаций.

Помимо переговоров с коллегой из Омана, министр Жээнбек Кулубаев запланировал встречи с руководством страны, а также с представителями ряда государственных органов и ведомств. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/319529/
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