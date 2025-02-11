В Кыргызстане хотят штрафовать за отсутствие обязательного страхового полиса

На парламентских слушаниях по обсуждению законопроекта «О страховании и страховой деятельности» глава юридического отдела Государственной страховой организации Улугбек Нишонов попросил депутатов поддержать введение штрафов за отсутствие обязательного страхового полиса, чтобы повысить охват страхования жилья от стихийных бедствий и пожаров.

«Так как в законе о страховании жилья нет штрафов, многие не хотят страховать имущество. В целях повышения охвата было бы хорошо, если бы вы поддержали это направление», — сказал Улугбек Нишонов, обратившись к депутатам.

Он возмутился тем, что кто-то их депутатов позвонил министру, не уточнив какому, и попросил не включать полис обязательного страхования жилья в список документов, запрашиваемых при регистрации и снятия с учета недвижимости.