Спецпосланник Трампа по нацбезопасности был в Москве несколько часов: причина

Белый дом подтвердил информацию о том, что в Москву прилетал высокопоставленный сотрудник администрации Дональда Трампа.

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению осужденного в России американского гражданина Марка Фогела, говорится в заявлении советника лидера Соединенных Штатов по национальной безопасности Майка Уолца.

Фото СМИ. Белый дом сообщил, что Россия в рамках сделки с США освободила из колонии американца Марка Фогела

Бывшего сотрудника посольства США Марка Фогела освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел Стив Уиткофф.

В Белом доме пояснили, что Дональд Трамп, Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который «служит демонстрацией доброй воли со стороны русских и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец» конфликту в Украине.

Отметим, накануне Telegram-каналы распространяли данные приложения Flightradar, которые показывали, как самолет спецпосланника президента Штатов приземлился в московском аэропорту Внуково.

При этом в Кремле опровергали эти сведения. На кого обменяли Марка Фогела, тоже не уточняется.

Марка Фогела задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021-го, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

По версии следствия, поскольку Марк Фогел мог скрыться на территории посольства США, суд заключил его под стражу. В итоге его приговорили к 14 годам колонии.