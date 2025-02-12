Цифровизация. Как аппарат президента следит за исполнениями указов

О том, как следят за исполнением поручений и указов главы государства, на брифинге рассказал начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров Азамат Осмонов.

По его словам, управление состоит из одноименного отдела, ситуационного центра, из которого в режиме онлайн можно следить за всеми государственными учреждениями и предприятиями, и сектора по обращению граждан. В 2024 году появился отдел цифровизации, который следит за электронным документооборотом.

«Мы на каждом этапе исполнения поручений руководства страны видим, кто ответственный исполнитель, кому он поручил исполнение, какую резолюцию наложил, какой срок обозначил и кто конечный исполнитель. Мы можем на каждом этапе связаться с исполнителем и получить информацию, не посещая государственный орган», — сказал Азамат Осмонов.

Отслеживать таким образом можно и работу госслужащих в регионах, отметил он.

«К примеру, вышел указ, он детализируется постановлением кабмина, где обозначены конкретные мероприятия для исполнения того или иного решения, и отправляется в какой-либо регион. И мы видим, что губернатор отписал акиму, тот — заведующему отделом и так далее. Также мы видим, как госслужащие между собой переписываются, видим отчетность», — пояснил начальник управления.

Он пояснил: часто бывает так, что поручения руководства страны исполняются некачественно, частично и несвоевременно. В силу своих полномочий управление принимает меры дисциплинарного воздействия.

«Бывают выговоры, замечания, увольнения. Бывают и случаи, когда мы выявляем в нарушениях госслужащего признаки уголовно наказуемого деяния и вынуждены направлять материалы в правоохранительные органы», — добавил Азамат Осмонов.