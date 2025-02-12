13:34
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Власть

Цифровизация. Как аппарат президента следит за исполнениями указов

О том, как следят за исполнением поручений и указов главы государства, на брифинге рассказал начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров Азамат Осмонов.

По его словам, управление состоит из одноименного отдела, ситуационного центра, из которого в режиме онлайн можно следить за всеми государственными учреждениями и предприятиями, и сектора по обращению граждан. В 2024 году появился отдел цифровизации, который следит за электронным документооборотом.

«Мы на каждом этапе исполнения поручений руководства страны видим, кто ответственный исполнитель, кому он поручил исполнение, какую резолюцию наложил, какой срок обозначил и кто конечный исполнитель. Мы можем на каждом этапе связаться с исполнителем и получить информацию, не посещая государственный орган», — сказал Азамат Осмонов.

Отслеживать таким образом можно и работу госслужащих в регионах, отметил он. 

«К примеру, вышел указ, он детализируется постановлением кабмина, где обозначены конкретные мероприятия для исполнения того или иного решения, и отправляется в какой-либо регион. И мы видим, что губернатор отписал акиму, тот — заведующему отделом и так далее. Также мы видим, как госслужащие между собой переписываются, видим отчетность», — пояснил начальник управления.

Он пояснил: часто бывает так, что поручения руководства страны исполняются некачественно, частично и несвоевременно. В силу своих полномочий управление принимает меры дисциплинарного воздействия.

«Бывают выговоры, замечания, увольнения. Бывают и случаи, когда мы выявляем в нарушениях госслужащего признаки уголовно наказуемого деяния и вынуждены направлять материалы в правоохранительные органы», — добавил Азамат Осмонов.
Ссылка: https://24.kg./vlast/319666/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Выпускники вузов с красным дипломом смогут попасть в резерв кадров без конкурса
В Кыргызстане создана Государственная служба исполнения наказаний
До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Хорошие специалисты не хотят проходить конкурс на госслужбу — министр юстиции
Выпускников лицея «Акылман» берут на госслужбу без конкурса. Депутат против
Какие должности занимают в Кыргызстане те, кого обучали за границей
В 2025 году на обучение госслужащих в Кыргызстане выделят 108 миллионов сомов
В Кыргызстане акимов и мэров тестируют на мультипсихометре
Сколько кадров находится в резерве государственной службы? Ответ АГС
В управлении водхоза Таласа три года незаконно выдавали зарплату военнослужащему
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят штрафовать за&nbsp;отсутствие обязательного страхового полиса В Кыргызстане хотят штрафовать за отсутствие обязательного страхового полиса
Украинский конфликт. Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Путин поговорили по&nbsp;телефону Украинский конфликт. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону
ГИК начала строительство ЖК&nbsp;&laquo;Кочмон сити&raquo;, изъятого у&nbsp;частной компании ГИК начала строительство ЖК «Кочмон сити», изъятого у частной компании
Кто в&nbsp;Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в&nbsp;Госстрахе Кто в Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в Госстрахе
Бизнес
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
12 февраля, среда
13:21
В Кыргызстане госслужащих будут наказывать за плохую работу. Каким образом В Кыргызстане госслужащих будут наказывать за плохую ра...
13:11
Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на геотермальное отопление
13:00
В Бишкеке до конца недели снег не ожидается. Прогноз погоды на 13-16 февраля
12:46
РФ не будет занимать нишу USAID в случае ухода из Кыргызстана — Михаил Швыдкой
12:45
Как выглядит здание НИИХСиТО после пожара?