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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают отказаться от эвакуации машин на штрафстоянку

На заседании Жогорку Кенеша депутаты Дастан Бекешев и Кубанычбек Самаков выступили против эвакуации машин на штрафстоянку.

Дастан Бекешев отметил, что эта система не действенная и не справедливая. По его словам, из 50 припаркованных автомобилей, к примеру, эвакуатор может забрать одну. Пока он вернется, других машин уже не будет на этом месте.

Кубанычбек Самаков предложил мэрии Бишкека альтернативу эвакуаторам. По его мнению, в век цифровизации необходимо всего несколько легковых авто, на которых бы ездили и снимали на фото припаркованные в неположенных местах машины, потом водителей бы просто штрафовали.

Так, по словам нардепа, можно наказать всех нарушителей и не тратить деньги на покупку эвакуаторов и их содержание.
Ссылка: https://24.kg./vlast/319868/
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