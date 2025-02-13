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Власть

В Кыргызстане запустят пилотные проекты по налоговому администрированию рынков

Президент подписал Указ «О проведении пилотных проектов по налоговому администрированию на рынках и мини-рынках торгово-рыночного комплекса «Дордой» и внедрению Единого налогового счета».

В целях упрощения налогового администрирования, совершенствования фискализации налоговых процедур и создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства кабинету министров поручено провести пилотный проект:

  • по возложению обязанностей по обеспечению учета и контроля исполнения налогового обязательства и обязательства по страховым взносам субъектами предпринимательства, осуществляющими экономическую деятельность на территории рынков и мини-рынков торгово-рыночного комплекса «Дордой», на администрации рынков и мини-рынков в статусе налогового агента с 15 марта по 15 августа 2025 года;
  • по введению Единого налогового счета для физических лиц с 1 июня по 31 августа 2025 года;
  • разработать и утвердить порядок обеспечения учета и контроля исполнения налогового обязательства и обязательства по страховым взносам администрациями рынков и мини-рынков в статусе налогового агента;
  • утвердить реестр рынков и мини-рынков торгово-рыночного комплекса «Дордой», участвующих в пилотном проекте;
  • до 1 декабря 2025 года актуализировать информацию, передаваемую в органы налоговой службы уполномоченными органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию транспортных средств.

По итогам пилотных проектов до 1 октября этого года внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения», предусматривающий:

  • права, обязанности и ответственность налогового агента по осуществлению учета и контроля исполнения налогового обязательства и обязательства по страховым взносам субъектами предпринимательства, осуществляющими экономическую деятельность на территории рынков и мини-рынков, а также торговых центров;
  • введение Единого налогового счета для физических лиц.

Налоговой службе поручено:

1) организовать работу по проведению пилотного проекта по возложению обязанностей по обеспечению учета и контроля исполнения налогового обязательства и обязательства по страховым взносам субъектами предпринимательства, осуществляющими экономическую деятельность на территории рынков и мини-рынков торгово-рыночного комплекса «Дордой», на администрации рынков и мини-рынков в статусе налогового агента;

2) обеспечить предоставление банкам доступа к сервисам информационной системы органа налоговой службы с целью упрощения процедуры исполнения налоговых обязательств, а также создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства.
Ссылка: https://24.kg./vlast/319881/
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