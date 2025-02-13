22:51
USD 87.45
EUR 91.06
RUB 0.95
Власть

Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения», принятый Жогорку Кенешем 26 декабря 2024 года.

Документ разработан в целях совершенствования налогового законодательства, упрощения процедур налогового администрирования, а также создания условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой составляющей экономики.

Он предусматривает внесение изменений в Гражданский, Гражданский процессуальный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, Кодекс о неналоговых доходах и Кодекс о правонарушениях, законы «О защите прав потребителей», «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «Об основах административной деятельности и административных процедурах», «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве», «О прохождении службы в правоохранительных органах», «О введении в действие Налогового кодекса» в части урегулирования вопросов налогообложения.

Основные поправки в Налоговый кодекс:

  • отмена Единой налоговой декларации для некоторых категорий физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
  • совершенствование процедуры частичного применения льготного режима исполнения налогового обязательства, а именно наличие возможности налогоплательщика в неполном объеме оплачивать доначисления по результатам налоговой проверки или по отчетности в целях поддержки субъектов предпринимательства в части исполнения налоговых обязательств;
  • выставление налогового платежного требования во все банки, зарегистрированные в соответствии с банковским законодательством, в целях упорядочения процедуры выставления налогового платежного требования, а также ускорения процесса взыскания задолженности с налогоплательщиков по признанной налоговой задолженности;
  • новый порядок принудительного взыскания налоговой задолженности, что позволит снизить нагрузку на судебные органы;
  • освобождение от подоходного налога специальных товаров и деталей, приобретенных из-за границы, в целях поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья;
  • приведение в соответствие с Законом «Об образовании» права на социальный вычет по дошкольному образованию;
  • отнесение объединений работодателей к некоммерческим организациям, поставки которых освобождены от НДС и НсП;
  • введение нормы о том, что возмещение и возврат суммы превышения НДС осуществляются за счет расходной части республиканского бюджета, в том числе цифровыми казначейскими обязательствами, которая позволит использовать новые механизмы исполнения обязательств государства в современных условиях;
  • расширение круга плательщиков роялти организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими реализацию остатков полезных ископаемых, добытых в период обладания права пользования недрами;
  • установление срока действия налоговой льготы до 1 января 2030 года по отдельным налоговым льготам.

Законом предусматривается внесение изменений в Кодекс о правонарушениях в части:

  • применения мер ответственности за использование платежных систем, зарегистрированных на иное лицо;
  • увеличения штрафов за оборот подакцизной продукции без или с поддельными акцизными марками и/или средствами идентификации;
  • применения мер ответственности к Национальному оператору системы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб и хозяйствующим субъектам, участникам внешнеэкономической деятельности за нарушения налогового законодательства в части применения навигационных пломб при перевозках товаров.

Также документом предусмотрены такие нормы, как переход с единого налога на общий режим или с общего режима на единый налог для строительных компаний до 1 июля 2025 года.

Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, а также выполняющие специальные строительные работы, намеренные применять упрощенную систему налогообложения на основе единого налога либо выйти из этой системы налогообложения, имеют право подать заявление о переходе на иной режим налогообложения до 1 июля этого года в налоговый орган по месту текущего налогового учета.

Законом предусмотрено также освобождение налогоплательщиков от ответственности и обязанности налогового агента на товары, на которые отсутствуют первичные учетные документы, при условии внесения сведений о таких товарах в информационную систему уполномоченного налогового органа до 1 апреля 2025 года, за исключением:

1) алкогольной продукции, табачных изделий, лекарственных средств, медицинских изделий, ювелирных изделий из драгоценных металлов;

2) нефти и нефтепродуктов, за исключением масел смазочных и масел прочих под кодами ТН ВЭД 2710197100-2710199800;

3) товаров, на которые имеются решения органа налоговой службы о результатах налоговой проверки, в отношении которых имеются решения суда, вступившие в законную силу.

Документ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января текущего года, за исключением отдельных положений, в отношении которых предусмотрен иной срок вступления в силу.
Ссылка: https://24.kg./vlast/319882/
просмотров: 2607
Версия для печати
Материалы по теме
Дастан Бекешев назвал «пряником» новую редакцию Налогового кодекса
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
Юрист рассказала, как изменился Налоговый кодекс и как он усложнил жизнь бизнесу
Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
Кыргызстанцы могут вернуть до 10 процентов уплаченных налогов
Снижение ставок, освобождение от НДС. Одобрены поправки в Налоговый кодекс
В Кыргызстане работодателей обяжут вести реестр наемных работников
Премии спортсменов национальных команд освободят от подоходного налога
Внесено изменение в постановление кабинета министров Кыргызской Республики
Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят штрафовать за&nbsp;отсутствие обязательного страхового полиса В Кыргызстане хотят штрафовать за отсутствие обязательного страхового полиса
Кто в&nbsp;Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в&nbsp;Госстрахе Кто в Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в Госстрахе
Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на&nbsp;геотермальное отопление Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на геотермальное отопление
Украинский конфликт. Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Путин поговорили по&nbsp;телефону Украинский конфликт. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону
Бизнес
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
13 февраля, четверг
22:41
«Стальной» Булатик. Антонина Шевченко показала видео с шестимесячным сыном «Стальной» Булатик. Антонина Шевченко показала видео с ...
22:25
В Мюнхене водитель автомобиля намеренно въехал в толпу людей. Есть пострадавшие
22:00
Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана
21:45
В России запретят банкам и госслужбам использовать иностранные мессенджеры
21:30
ОАЭ намерены высадить эмиратского астронавта на Луну в ближайшие 10 лет