Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения», принятый Жогорку Кенешем 26 декабря 2024 года.

Документ разработан в целях совершенствования налогового законодательства, упрощения процедур налогового администрирования, а также создания условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой составляющей экономики.

Он предусматривает внесение изменений в Гражданский, Гражданский процессуальный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, Кодекс о неналоговых доходах и Кодекс о правонарушениях, законы «О защите прав потребителей», «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «Об основах административной деятельности и административных процедурах», «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве», «О прохождении службы в правоохранительных органах», «О введении в действие Налогового кодекса» в части урегулирования вопросов налогообложения.

Основные поправки в Налоговый кодекс:

отмена Единой налоговой декларации для некоторых категорий физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

совершенствование процедуры частичного применения льготного режима исполнения налогового обязательства, а именно наличие возможности налогоплательщика в неполном объеме оплачивать доначисления по результатам налоговой проверки или по отчетности в целях поддержки субъектов предпринимательства в части исполнения налоговых обязательств;

выставление налогового платежного требования во все банки, зарегистрированные в соответствии с банковским законодательством, в целях упорядочения процедуры выставления налогового платежного требования, а также ускорения процесса взыскания задолженности с налогоплательщиков по признанной налоговой задолженности;

новый порядок принудительного взыскания налоговой задолженности, что позволит снизить нагрузку на судебные органы;

освобождение от подоходного налога специальных товаров и деталей, приобретенных из-за границы, в целях поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья;

приведение в соответствие с Законом «Об образовании» права на социальный вычет по дошкольному образованию;

отнесение объединений работодателей к некоммерческим организациям, поставки которых освобождены от НДС и НсП;

введение нормы о том, что возмещение и возврат суммы превышения НДС осуществляются за счет расходной части республиканского бюджета, в том числе цифровыми казначейскими обязательствами, которая позволит использовать новые механизмы исполнения обязательств государства в современных условиях;

расширение круга плательщиков роялти организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими реализацию остатков полезных ископаемых, добытых в период обладания права пользования недрами;

установление срока действия налоговой льготы до 1 января 2030 года по отдельным налоговым льготам.

Законом предусматривается внесение изменений в Кодекс о правонарушениях в части:

применения мер ответственности за использование платежных систем, зарегистрированных на иное лицо;

увеличения штрафов за оборот подакцизной продукции без или с поддельными акцизными марками и/или средствами идентификации;

применения мер ответственности к Национальному оператору системы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб и хозяйствующим субъектам, участникам внешнеэкономической деятельности за нарушения налогового законодательства в части применения навигационных пломб при перевозках товаров.

Также документом предусмотрены такие нормы, как переход с единого налога на общий режим или с общего режима на единый налог для строительных компаний до 1 июля 2025 года.

Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, а также выполняющие специальные строительные работы, намеренные применять упрощенную систему налогообложения на основе единого налога либо выйти из этой системы налогообложения, имеют право подать заявление о переходе на иной режим налогообложения до 1 июля этого года в налоговый орган по месту текущего налогового учета.

Законом предусмотрено также освобождение налогоплательщиков от ответственности и обязанности налогового агента на товары, на которые отсутствуют первичные учетные документы, при условии внесения сведений о таких товарах в информационную систему уполномоченного налогового органа до 1 апреля 2025 года, за исключением:

1) алкогольной продукции, табачных изделий, лекарственных средств, медицинских изделий, ювелирных изделий из драгоценных металлов;

2) нефти и нефтепродуктов, за исключением масел смазочных и масел прочих под кодами ТН ВЭД 2710197100-2710199800;

3) товаров, на которые имеются решения органа налоговой службы о результатах налоговой проверки, в отношении которых имеются решения суда, вступившие в законную силу.

Документ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января текущего года, за исключением отдельных положений, в отношении которых предусмотрен иной срок вступления в силу.