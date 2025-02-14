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Власть

В 2024-м Совет судей дал согласие на привлечение к ответственности девяти судей

В прошлом году Совет судей дал согласие на привлечение к ответственности девяти судей, пятеро из них  привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Сегодня под председательством главы ВС КР Медербека Сатыева состоялось заседание, посвященное вопросам предупреждения коррупции. 

Заместитель председателя Верховного суда Нурлан Мусаев напомнил, что 31 декабря 2024-го президент подписал поправки в законы в сфере противодействия коррупции:

— пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей для лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений, даже после снятия или погашения судимости;

— отмена наказания в виде штрафа за коррупционные преступления;

— обязательное назначение не менее половины минимального срока лишения свободы при заключении соглашения о признании вины и возмещении материального ущерба, а также другие меры.

Нурлан Мусаев подчеркнул, что в условиях активных антикоррупционных мер судебная система не должна оставаться в стороне.

По его данным, в 2023 году по решению Совета судей восемь служителей Фемиды отстранили от должностей по причине их недобросовестности. В 2023-м на основании представлений генерального прокурора Совет судей дал согласие на привлечение к уголовной ответственности шести действующих и бывших судей, из которых троих привлекли к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg./vlast/319919/
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