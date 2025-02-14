Кыргызско-британский стратегический диалог состоялся в Лондоне

В Лондоне прошло первое заседание Кыргызско-британского стратегического диалога. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Во встрече участвовали заместитель главы МИД Медер Абакиров и британский государственный министр по делам Европы и Центральной Азии Стивен Даути.

Стороны обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, рассмотрели ключевые направления взаимодействия в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций, финансов, энергетики, устойчивого развития, культуры, образования и туризма.

Замглавы МИД подчеркнул важность запуска Стратегического диалога как новой платформы для углубления двустороннего сотрудничества, отмечая позитивную динамику политических и экономических контактов между странами для дальнейшего расширения кыргызско-британского партнерства.

Особое внимание уделили:

расширению торгово-инвестиционного взаимодействия, привлечению британских инвесторов в КР и возможности увеличения объемов экспорта кыргызской продукции в Великобританию;

активизации образовательных и научных обменов, включая стипендиальные программы и проекты в сфере цифровизации образования;

совместным инициативам в области зеленой экономики, климатических изменений и устойчивого развития.

По итогам первого заседания Стратегического диалога принято совместное заявление.