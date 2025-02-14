13:57
USD 87.45
EUR 91.06
RUB 0.95
Власть

Спикер Жогорку Кенеша принял депутатов Великого национального собрания Турции

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял делегацию во главе с руководителем парламентской группы дружбы «Турция — Кыргызстан» Великого национального собрания Турецкой Республики Юсуфом Беязытом.

Стороны обсудили вопросы политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе говорили о расширении межпарламентского взаимодействия.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что парламентская дипломатия является основой любых отношений. «Поэтому нам нужно укреплять межпарламентские связи не только на уровне глав парламентов, но и в рамках профильных комитетов и групп дружбы. Уверен, что ваш визит в КР будет способствовать укреплению сотрудничества не только между парламентами, но и в целом между нашими братскими народами», — сказал он.

Спикер ЖК передал дружественное приветствие председателю Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу и добавил, что ожидает его с визитом в Кыргызстан.

Нурланбек Тургунбек уулу также остановился на текущем состоянии межгосударственных отношений. «Наше партнерство постоянно развивается. В частности, увеличился объем товарооборота, активно реализуются совместные проекты в сферах образования и здравоохранения. Безусловно, у нас есть много возможностей. Используя их, нам удастся вывести кыргызско-турецкое сотрудничество на новый уровень», — подчеркнул он.

Руководитель парламентской группы дружбы «Турция — Кыргызстан» Юсуф Беязыт в свою очередь выразил благодарность торага Жогорку Кенеша за теплый прием, добавив, что рабочая поездка возглавляемой им делегации проходит с большим успехом.

«Нашей главной целью является укрепление связей между двумя странами. В рамках нашего визита в Бишкек состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. С кыргызскими коллегами обсуждены вопросы, направленные на развитие кыргызско-турецкого взаимодействия. Надеюсь, что совместными усилиями мы достигнем поставленных целей», — сказал он.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам, касающимся международной безопасности, в том числе обсудили ситуацию в секторе Газа.
Ссылка: https://24.kg./vlast/319941/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Штрафовать надо не только чиновников, но и депутатов. Мнение политолога
Бекешев: Государству нужно отходить от грантового мышления
В Жогорку Кенеше раскритиковали работу центра климатического финансирования
Депутаты требуют поднять уровень образования в кыргызскоязычных школах
Выпускники вузов с красным дипломом смогут попасть в резерв кадров без конкурса
Жогорку Кенеш одобрил введение новых вариантов написания фамилий
Принятые законопроекты изменяются перед подписью президента. ЖК создал комиссию
Инвесторов много, условий нет: депутат о необходимости развития промзон
Нужно изучить. Комитет Жогорку Кенеша снял с повестки законопроект о СМИ
Дело «Евро Хантер». Один из учредителей признан потерпевшим, двоих разыскивают
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят штрафовать за&nbsp;отсутствие обязательного страхового полиса В Кыргызстане хотят штрафовать за отсутствие обязательного страхового полиса
Кто в&nbsp;Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в&nbsp;Госстрахе Кто в Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в Госстрахе
Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на&nbsp;геотермальное отопление Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на геотермальное отопление
ГИК начала строительство ЖК&nbsp;&laquo;Кочмон сити&raquo;, изъятого у&nbsp;частной компании ГИК начала строительство ЖК «Кочмон сити», изъятого у частной компании
Бизнес
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
14 февраля, пятница
13:42
Европарламент проголосовал за введение санкций против Грузии Европарламент проголосовал за введение санкций против Г...
13:26
Судья Араванского районного суда подозревается в служебном подлоге
13:12
Спикер Жогорку Кенеша принял депутатов Великого национального собрания Турции
13:08
Судью Ленинского райсуда задержали за получение взятки
12:54
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса