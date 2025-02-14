Patek Philippe, Bovet, Chopard. В Казахстане часы олигархов выставили на торги

В Казахстане выставили на продажу часы богатых граждан, которые стоят от 62 тысяч до 31 миллиона тенге. Об этом сообщается на сайте Компании по управлению возвращенными активами.

Всего на торги выставили 28 дорогостоящих наручных часов. Каким богатым казахстанцам они принадлежали, не раскрывается.

В списке есть часы от 15 миллионов до 31,2 миллиона тенге.

Стартовая цена Patek Philippe Calatrava Platinum — 15 миллионов тенге, гарантийный взнос составляет 2,2 миллиона тенге. Часы выполнены из платины, сапфирового стекла, застежка из кожи крокодила.

На аукционе также часы Patek Philippe World time chronograph green Mecca Edition со стартовой ценой 16,9 миллиона и гарантийным взносом 2,5 миллиона тенге. Отмечается, что модель была специально выпущена, в частности, для рынка Королевства Саудовской Аравии.

Наручные часы, которые легко трансформируются в карманные, под названием Bovet Fleurier Grand Complications Amadeo Fleurier на старте оценили в 28,8 миллиона тенге, гарантийный взнос — 4,3 миллиона тенге. Ремешок часов сделан из кожи крокодила, сами часы — из белого золота и сапфирового стекла.

Выставлены на торги и Patek Philippe, Nautilus — за 31,2 миллиона тенге, гарантийный взнос — 4,7 миллиона тенге. Часы выполнены из белого золота, сапфирового стекла. К нему прилагается транспортировочный чехол.

«Активы реализуются на прозрачных и конкурентных условиях, обеспечивающих равный доступ для всех участников торгов», — говорится в сообщении компании.

Электронные торги пройдут 27 и 28 февраля 2025 года на платформе E-Qazyna. 27 февраля — планируют реализовать пять активов, 28 февраля — 23 актива. Аукцион будет проходить на повышение цены.

Напомним, ранее Компания по управлению возвращенными активами уже пыталась продать часть дорогих часов и украшений через портал электронных торгов. Чиновники признались, что не смогли этого сделать.