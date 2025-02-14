Нурдан Орунтаев указом назначен министром архитектуры, строительства и ЖКХ

Нурдан Орунтаев назначен министром архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

В документе отмечается, что в соответствии с пунктом 2, частью 1 статьи 70, статьи 71 Конституции КР Нурдан Кемелович Орунтаев назначен министром архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Напомним, Садыр Жапаров другим своим указом внес изменения в структуру кабинета министров. На базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине создано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Нурдан Орунтаев ранее был главой Госстроя.