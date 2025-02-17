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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде должны пройти 18 февраля

Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде должны пройти завтра, 18 февраля. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Уточняется, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника лидера США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Ранее Bloomberg озвучил состав «команды тяжеловесов» президента России Владимира Путина, которая будет участвовать в переговорах со Штатами по вопросу Украины.

Согласно данным, в команду войдут как минимум три человека: помощник главы РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Издание отмечает, что Кирилл Дмитриев может «сыграть ключевую роль в качестве неофициального канала связи с переговорщиками Дональда Трампа».

Ранее, в 2017 году, Дмитриев уже был неофициальным представителем Владимира Путина в контактах с администрацией Трампа.

По данным Politico, высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320104/
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