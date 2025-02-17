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Власть

Начался прием работ на соискание Государственной премии имени Токтогула

Объявлен прием творческих работ на соискание Государственной премии имени Токтогула в области литературы и искусства. Он продлится с 3 по 31 марта 2025 года.

К рассмотрению принимаются творческие работы в области изобразительного искусства, музыки, театрального искусства, киноискусства, драматургии и литературы (поэзия, проза), обнародованные с 1 января 2023-го по 31 декабря 2024 года.

На соискание премии не принимаются:

  • сборники произведений;
  • литературные произведения, изданные без указания тиража или общим тиражом менее 1 тысячи экземпляров;
  • напечатанные трудночитаемым мелким шрифтом и плотным интервалом между строками;
  • работы исследовательского и информационного характера;
  • концертно-исполнительские программы, театрализованные представления и юбилейные постановки.

Лицам, претендующим на соискание этой премии, нужно обращаться в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и соответствующие творческие союзы Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320111/
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