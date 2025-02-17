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Власть

Реконструкция объездной дороги. Мэрия снесет незаконные дома вдоль трассы

Мэрия Бишкека отправила предписания на снос незаконно построенных домов вдоль объездной дороги. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил депутат Аманкан Кенжебаев.

По его словам, обеспокоенные жители обращаются к нардепам.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев подтвердил, что муниципалитет уже начал подготовку к реконструкции объездной дороги столицы и с жителями домов, которые мешают работам и расширению, проводит беседы.

Напомним, вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев сообщил, что в городе объездная трасса станет шестиполосной. Генподрядчиком стала китайская компания China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Дорожные работы начнутся весной и завершатся осенью.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320122/
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