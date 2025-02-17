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Власть

Национальной академии наук Кыргызстана хотят дать финансовую свободу

Национальной академии наук Кыргызстана хотят дать финансовую свободу. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила глава Минобразования Догдуркуль Кендирбаева.

Она представила депутатам законопроект «О Национальной академии наук» в первом чтении. Документом предлагается расширить список источников финансирования НАН КР.

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«Предлагается позволить учреждению использовать внебюджетные средства, а также участвовать в государственных, международных научно-исследовательских проектах, сдавать помещения в аренду», — рассказала Догдуркуль Кендирбаева.

Она также отметила, что в НАН КР планируется создать научно-производственные объединения. Они будут сотрудничать с предприятиями в стране.

Президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов проинформировал, что в прошлом году учреждению из бюджета выделено 499 миллионов сомов, в этом году — 510 миллионов.

Обсуждаемым законопроектом чиновники также предлагают, чтобы президента Академии наук назначал глава государства.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320125/
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