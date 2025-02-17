Национальной академии наук Кыргызстана хотят дать финансовую свободу. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила глава Минобразования Догдуркуль Кендирбаева.

Она представила депутатам законопроект «О Национальной академии наук» в первом чтении. Документом предлагается расширить список источников финансирования НАН КР.

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«Предлагается позволить учреждению использовать внебюджетные средства, а также участвовать в государственных, международных научно-исследовательских проектах, сдавать помещения в аренду», — рассказала Догдуркуль Кендирбаева.

Она также отметила, что в НАН КР планируется создать научно-производственные объединения. Они будут сотрудничать с предприятиями в стране.

Президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов проинформировал, что в прошлом году учреждению из бюджета выделено 499 миллионов сомов, в этом году — 510 миллионов.

Обсуждаемым законопроектом чиновники также предлагают, чтобы президента Академии наук назначал глава государства.