13:02
USD 87.45
EUR 91.63
RUB 0.97
Власть

Разделение Минобразования. Глава ведомства просит кабмин отсрочить процесс

Министерство образования и науки попросило кабмин не разделять ведомство в ближайшие два года. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила министр Догдуркуль Кендирбаева.

Напомним, на третьем Народном курултае спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявлял, что в 2025-м Минобразования будет разделено на Министерство просвещения, которое будет отвечать за детские сады и школы, и Министерство высшего образования и науки, контролирующее высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения.

По словам Догдуркуль Кендирбаевой, так как сейчас в министерстве идет системная трансформация, разделение не может дать результата.

«У нас в стране более 85 вузов и 1 Национальная академия наук. Из них 31 государственное высшее учебное заведение, два вуза — Кыргызско-турецкий университет «Манас» и КРСУ имеют статус международного. Одиннадцать вузов полностью на автономии. В частных вузах мы не можем диктовать свои условия. У них свои программы развития. Девять учебных заведений отраслевые. Они принадлежат МВД, Минобороны, ГКНБ и прокуратуре. У них свой внутренний мандат. Поэтому с учетом создания дополнительного бюрократического учреждения мы попросили кабмин отсрочить разделение министерства как минимум на год или два», — сказала она. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/320136/
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
Стипендиаты «Эл умуту» отказываются работать на родине — министр образования
Учитель не раб. Кендирбаева отреагировала на конфликт педагога с родителем
Проведем открытый конкурс на текст гимна — Нурланбек Шакиев
В Минобразования Кыргызстана назвали цели, которых хотят добиться к 2040 году
На развитие сферы образования арабские инвесторы выделят $100 миллионов
Избиение ребенка. Минобразования проверит все частные дошкольные учреждения
Электронная запись в школы будет проводиться по всему Кыргызстану
В Кыргызстане пройдет национальная школьная олимпиада по пяти предметам
Решение об увольнении ректора ОшГУ отменили
Три учителя из Кыргызстана награждены знаком «Отличник образования СНГ»
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля
Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц
Телефонный разговор Дональда Трампа и&nbsp;Владимира Путина: версия Кремля Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина: версия Кремля
Вашингтон закусывает удила. Как политика Трампа отразится на&nbsp;Центральной Азии Вашингтон закусывает удила. Как политика Трампа отразится на Центральной Азии
Бизнес
Безлимит от&nbsp;MEGA на&nbsp;Instagram и&nbsp;мессенджеры: свобода общения без ограничений Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений
В&nbsp;будущее с&nbsp;надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в&nbsp;Нарыне В будущее с надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в Нарыне
Перенос процессингового центра в&nbsp;Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей? Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
В&nbsp;O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к&nbsp;праздникам! В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
17 февраля, понедельник
12:48
В 2024 году импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан сократился В 2024 году импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан...
12:43
В Кыргызстане на 2 тысячи школ приходится всего 694 инспектора ИДН
12:32
Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений
12:26
Махинации с земельными участками выявили в Бишкеке
12:26
Штрафы до 5 тысяч сомов. Какую ответственность несут родители за деяния детей