Азамат Кадыралиев стал заместителем руководителя администрации президента

Азамат Кадыралиев указом президента Садыра Жапарова назначен заместителем руководителя администрации президента. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что теперь эта должность совмещена с постом начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров, который и ранее занимал Азамат Кадыралиев.

Азамат Кадыралиев работает в администрации Садыра Жапарова с 2022-го. С апреля того года он был руководителем службы протокола президента, а в октябре 2023-го стал начальником управления по подготовке решений главы государства и кабинета министров.

До этого работал в системе МИД — был советником в посольстве Кыргызстана во Франции, заведовал отделом визитов в департаменте государственного протокола МИД, а поже стал директором этого департамента.

Отец чиновника Сактанбек Кадыралиев тоже дипломат. Он работал экспертом в управлении стран Азии МИД, советником посольства КР в Индии, начальником управления стран Востока МИД.