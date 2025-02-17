Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»

Министерство образования и науки ликвидирует тестирование для выпускников школ «Алтын тамга». Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила глава ведомства Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, тест не дает преимущества для абитуриентов. Депутат Гулькан Молдобекова попросила прокомментировать указы местных властей о том, что если выпускники школ не получат «Алтын тамга», то будет рассматриваться соответствие директора должности.

«Этот тест ничего не дает, даже льгот при поступлении в вуз. Поэтому останутся только красный аттестат и общереспубликанское тестирование. Также неправильно, когда школьников заставляют принимать участие в ОРТ. Это добровольное тестирование, которое дает право на поступление в университет», — ответила Догдуркул Кендирбаева.

Отметим, тест «Алтын тамга» с 2011 года сдают выпускники 11-х классов, которые претендуют на получение аттестата особого образца. Тестирование проводится по родному языку и литературе, математике, истории Кыргызстана и химии.