16:00
USD 87.45
EUR 91.63
RUB 0.97
Власть

Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»

Министерство образования и науки ликвидирует тестирование для выпускников школ «Алтын тамга». Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила глава ведомства Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, тест не дает преимущества для абитуриентов. Депутат Гулькан Молдобекова попросила прокомментировать указы местных властей о том, что если выпускники школ не получат «Алтын тамга», то будет рассматриваться соответствие директора должности.

«Этот тест ничего не дает, даже льгот при поступлении в вуз. Поэтому останутся только красный аттестат и общереспубликанское тестирование. Также неправильно, когда школьников заставляют принимать участие в ОРТ. Это добровольное тестирование, которое дает право на поступление в университет», — ответила Догдуркул Кендирбаева.

Отметим, тест «Алтын тамга» с 2011 года сдают выпускники 11-х классов, которые претендуют на получение аттестата особого образца. Тестирование проводится по родному языку и литературе, математике, истории Кыргызстана и химии.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320167/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Что вы знаете о жизни и творчестве артиста балета Чолпонбека Базарбаева. Тест
Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Много ли вы знаете фактов о кыргызском языке? Тест
Чей туфля? Насколько вы грамотны. Тест
Как много вы знаете об истории независимости Кыргызстана? Тест
Депутат Жогорку Кенеша раздаст 1 миллион сомов за хорошие результаты по ОРТ
Результаты теста «Алтын тамга» ставят под вопрос качество отличных отметок
ЖРТнын акыркы туруна каттоо башталды
День русского языка. Насколько хорошо вы его знаете? Тест
Тест «Алтын тамга». Около 7 процентов выпускников подтвердили свои знания
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля
Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц
Вашингтон закусывает удила. Как политика Трампа отразится на&nbsp;Центральной Азии Вашингтон закусывает удила. Как политика Трампа отразится на Центральной Азии
Телефонный разговор Дональда Трампа и&nbsp;Владимира Путина: версия Кремля Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина: версия Кремля
Бизнес
Депозит до&nbsp;16,5 процента&nbsp;&mdash; начните копить с&nbsp;O!Bank уже сегодня Депозит до 16,5 процента — начните копить с O!Bank уже сегодня
Безлимит от&nbsp;MEGA на&nbsp;Instagram и&nbsp;мессенджеры: свобода общения без ограничений Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений
В&nbsp;будущее с&nbsp;надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в&nbsp;Нарыне В будущее с надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в Нарыне
Перенос процессингового центра в&nbsp;Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей? Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
17 февраля, понедельник
15:38
Парк на Южной магистрали заливает из канализационного слива Парк на Южной магистрали заливает из канализационного с...
15:36
Очередная драка среди школьников. В Узгене ученик попал в больницу
15:30
Депозит до 16,5 процента — начните копить с O!Bank уже сегодня
15:27
Подозреваемые в похищении человека задержаны в городе Ош
15:27
Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»