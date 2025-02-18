Замгенпрокурора: МВД не контролирует работу ИДН

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушали информацию государственных органов по исполнению Закона «Об основах профилактики правонарушений».

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева в своем докладе рассказала, что при профилактике семейного насилия и преступлений в отношении несовершеннолетних должностные лица не исполняют свои обязанности полностью. По ее данным, между правоохранительными органами, социальными службами и другими субъектами отсутствует коммуникация. Они не ведут совместную работу.

«Уполномоченные лица, избегая ответственности и нагрузки, скрывают преступления и реальную ситуацию на своих территориях, снижая статистические показатели. Инспекторы по делам несовершеннолетних не занимаются своими прямыми обязанностями из-за того, что их привлекают к раскрытию преступлений или обеспечению общественного порядка. В силу того, что работа с подростками имеет низкий статус среди милиционеров, профессиональные сотрудники не охотно берутся за такие дела», — отметила замгенпрокурора, добавив, что инспекторы по делам несовершеннолетних не изучают преступления на своих территориях, не устанавливают причины, не проводят профилактику.

В свою очередь руководство МВД не контролирует их работу.

Умуткан Конкубаева также заметила, что сотрудники органов социального развития не принимают меры для предотвращения правонарушений и не занимаются социальным сопровождением. «На деле они сформировали привычку работать только с резонансными, тяжелыми делами по преступлениям, совершенным несовершеннолетними», — сказала она.

Заместитель генпрокурора отметила, что в ходе проверок госорганов в 2024 году выявлено 923 нарушения. В результате 416 должностных лиц привлечены к дисциплинарным взысканиям, 8 сотрудников привлечены к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях.

«Представители местных администраций, мэрий городов республиканского и областного значения не проводили эффективную работу в сфере профилактики правонарушений, предоставляли формальную информацию», — сказала Умуткан Конкубаева.

Председатель комитета Суйунбек Омурзаков обратил особое внимание на последние инциденты с гибелью подростков в школах, подчеркнув, что это результат неэффективной работы соответствующих госорганов в сфере профилактики правонарушений.

«Вместо предоставления формальных отчетов представители государственных органов обязаны были принять превентивные меры на основе норм и требований Закона «Об основах профилактики правонарушений». Нет реальной работы, это привело к трагическим последствиям», — пояснил он.

Депутат Айсулуу Мамашова также обратила внимание на эти трагические случаи, подчеркнув, что необходимо рассмотреть вопросы об усилении ответственности родителей за своих детей, в школах республики должно быть необходимое число психологов, инспекторов по делам несовершеннолетних.

По итогам обсуждения комитет решил с учетом предложений нардепов вновь заслушать информацию соответствующих госорганов через 20 дней.