12:02
USD 87.45
EUR 91.44
RUB 0.96
Власть

Замгенпрокурора: МВД не контролирует работу ИДН

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушали информацию государственных органов по исполнению Закона «Об основах профилактики правонарушений».

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева в своем докладе рассказала, что при профилактике семейного насилия и преступлений в отношении несовершеннолетних должностные лица не исполняют свои обязанности полностью. По ее данным, между правоохранительными органами, социальными службами и другими субъектами отсутствует коммуникация. Они не ведут совместную работу.

«Уполномоченные лица, избегая ответственности и нагрузки, скрывают преступления и реальную ситуацию на своих территориях, снижая статистические показатели. Инспекторы по делам несовершеннолетних не занимаются своими прямыми обязанностями из-за того, что их привлекают к раскрытию преступлений или обеспечению общественного порядка. В силу того, что работа с подростками имеет низкий статус среди милиционеров, профессиональные сотрудники не охотно берутся за такие дела», — отметила замгенпрокурора, добавив, что инспекторы по делам несовершеннолетних не изучают преступления на своих территориях, не устанавливают причины, не проводят профилактику.

В свою очередь руководство МВД не контролирует их работу.

Умуткан Конкубаева также заметила, что сотрудники органов социального развития не принимают меры для предотвращения правонарушений и не занимаются социальным сопровождением. «На деле они сформировали привычку работать только с резонансными, тяжелыми делами по преступлениям, совершенным несовершеннолетними», — сказала она.

Заместитель генпрокурора отметила, что в ходе проверок госорганов в 2024 году выявлено 923 нарушения. В результате 416 должностных лиц привлечены к дисциплинарным взысканиям, 8 сотрудников привлечены к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях.

«Представители местных администраций, мэрий городов республиканского и областного значения не проводили эффективную работу в сфере профилактики правонарушений, предоставляли формальную информацию», — сказала Умуткан Конкубаева.

Председатель комитета Суйунбек Омурзаков обратил особое внимание на последние инциденты с гибелью подростков в школах, подчеркнув, что это результат неэффективной работы соответствующих госорганов в сфере профилактики правонарушений.

«Вместо предоставления формальных отчетов представители государственных органов обязаны были принять превентивные меры на основе норм и требований Закона «Об основах профилактики правонарушений». Нет реальной работы, это привело к трагическим последствиям», — пояснил он.

Депутат Айсулуу Мамашова также обратила внимание на эти трагические случаи, подчеркнув, что необходимо рассмотреть вопросы об усилении ответственности родителей за своих детей, в школах республики должно быть необходимое число психологов, инспекторов по делам несовершеннолетних.

По итогам обсуждения комитет решил с учетом предложений нардепов вновь заслушать информацию соответствующих госорганов через 20 дней.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320350/
просмотров: 2698
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане госслужащих будут наказывать за плохую работу. Каким образом
Бишкектин Биринчи май районуна жаңы прокурор дайындалды
В Майлуу-Суу оперативники избили местных жителей. Возбуждено уголовное дело
Новогодние корпоративы в госорганах — плохая традиция, считает Ташиев
Проникла в дом к бывшей золовке и избила ее. Прокурор не дает возбудить дело
Сделать «прививку» от вредных привычек, или Как победить НИЗ
Кабмин хочет снять ответственность с госорганов за гендерное неравенство
Вместо борьбы с преступностью. Иностранцев опять просят меньше гулять по ночам
Россияне, проживающие в КР, пожаловались на силовиков: правозащитники помогут
Правильным питанием озаботился депутат. Минздрав подготовит ролики по теме
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Минобразования планирует ликвидировать тестирование &laquo;Алтын тамга&raquo; Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»
Заявления и&nbsp;критика вице-президента США в&nbsp;Мюнхене вызвали переполох в&nbsp;Европе Заявления и критика вице-президента США в Мюнхене вызвали переполох в Европе
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
12:00
Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле и дороже всего Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле...
11:44
В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки
11:37
Мошенники стали обманывать людей, прикрываясь лицами депутатов — Жанар Акаев
11:27
Торага Жогорку Кенеша опроверг слухи о роспуске парламента
11:17
В Жогорку Кенеше хотят снять председателя одного из комитетов