Замгенпрокурора: МВД не контролирует работу ИДН

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушали информацию государственных органов по исполнению Закона «Об основах профилактики правонарушений».
Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева в своем докладе рассказала, что при профилактике семейного насилия и преступлений в отношении несовершеннолетних должностные лица не исполняют свои обязанности полностью. По ее данным, между правоохранительными органами, социальными службами и другими субъектами отсутствует коммуникация. Они не ведут совместную работу.
«Уполномоченные лица, избегая ответственности и нагрузки, скрывают преступления и реальную ситуацию на своих территориях, снижая статистические показатели. Инспекторы по делам несовершеннолетних не занимаются своими прямыми обязанностями из-за того, что их привлекают к раскрытию преступлений или обеспечению общественного порядка. В силу того, что работа с подростками имеет низкий статус среди милиционеров, профессиональные сотрудники не охотно берутся за такие дела», — отметила замгенпрокурора, добавив, что инспекторы по делам несовершеннолетних не изучают преступления на своих территориях, не устанавливают причины, не проводят профилактику.
Умуткан Конкубаева также заметила, что сотрудники органов социального развития не принимают меры для предотвращения правонарушений и не занимаются социальным сопровождением. «На деле они сформировали привычку работать только с резонансными, тяжелыми делами по преступлениям, совершенным несовершеннолетними», — сказала она.
Заместитель генпрокурора отметила, что в ходе проверок госорганов в 2024 году выявлено 923 нарушения. В результате 416 должностных лиц привлечены к дисциплинарным взысканиям, 8 сотрудников привлечены к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях.
«Представители местных администраций, мэрий городов республиканского и областного значения не проводили эффективную работу в сфере профилактики правонарушений, предоставляли формальную информацию», — сказала Умуткан Конкубаева.
Председатель комитета Суйунбек Омурзаков обратил особое внимание на последние инциденты с гибелью подростков в школах, подчеркнув, что это результат неэффективной работы соответствующих госорганов в сфере профилактики правонарушений.
«Вместо предоставления формальных отчетов представители государственных органов обязаны были принять превентивные меры на основе норм и требований Закона «Об основах профилактики правонарушений». Нет реальной работы, это привело к трагическим последствиям», — пояснил он.
Депутат Айсулуу Мамашова также обратила внимание на эти трагические случаи, подчеркнув, что необходимо рассмотреть вопросы об усилении ответственности родителей за своих детей, в школах республики должно быть необходимое число психологов, инспекторов по делам несовершеннолетних.
По итогам обсуждения комитет решил с учетом предложений нардепов вновь заслушать информацию соответствующих госорганов через 20 дней.