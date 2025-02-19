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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Переговоры России и США в Эр-Рияде: как отреагировал Трамп на эту встречу

Президент США, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, сделал несколько заявлений после окончания первых очных переговоров Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

из архива
Фото из архива. Президент США сделал несколько заявлений после окончания переговоров в Эр-Рияде

Дональд Трамп охарактеризовал прошедшую встречу США и РФ как «очень хорошую», добавив, что после нее стал «намного более уверен» в достижимости сделки по урегулированию в Украине.

Что еще сказал американский лидер:

  • После встречи в Эр-Рияде я стал «намного более уверен» в достижимости сделки по урегулированию в Украине.
  • Я не вижу необходимости сворачивать присутствие военных США в Европе для достижения мира в Украине. Но и не против ввода в Украину европейских войск.
  • Я разочарован позицией Украины в контексте конфликта с РФ. У них было три года.
  • Куда делись все деньги, которые мы давали Украине? Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США.
  • Украине нужны выборы, если она хочет места за столом переговоров. Рейтинг Зеленского среди украинцев — 4 процента.
  • Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города на 100 процентов, включая Киев, но не хочет этого делать.
  • Руководство Зеленского позволило войне продолжаться.

«Сегодня я услышал, что «о, мы не были приглашены»... Ты находишься в этом три года. Ты должен был закончить это три года назад, ты должен был никогда не начинать. Ты мог заключить сделку, у тебя было три года, чтобы сесть за стол переговоров, конфликт можно было решить без территориальных потерь даже посредственному переговорщику еще несколько лет назад», — добавил Дональд Трамп.

Он также заявил, что США потратили на поддержку Украины значительно больше, чем Европа, и призвал «уравнять» вклады. По словам президента Штатов, Вашингтон выделяет Киеву сотни миллиардов долларов «без прозрачного отчета» об их использовании.

Дональд Трамп сказал, что требовать выборов президента в Украине — это не «российское желание». По его словам, эта мысль исходит и от него, а также и других стран.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320363/
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