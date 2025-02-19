12:03
USD 87.45
EUR 91.44
RUB 0.96
Власть

В Жогорку Кенеше дала присягу новый депутат

В Жогорку Кенеше приняла присягу новый депутат от партии «Ата Журт Кыргызстан» Гулсункан Жунушалиева.

Она пришла на место сдавшей мандат Гулшаркан Култаевой.

Гулсункан Жунушалиева родилась 16 июля 1969 года в селе Кочкор Кочкорского района Нарынской области.

В 1992-м окончила философский факультет Томского государственного университета.

1992-1998 — преподаватель Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова (Каракол);

с 1998 года по настоящее время — преподаватель кафедры философии Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева;

с 2021-го по настоящее время — проректор по государственному языку и воспитательной работе КГМА.

Баллотировалась в Жогорку Кенеш VII созыва.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320381/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Давление на российский бизнес. Что думают об этом депутаты Жогорку Кенеша
Новый депутат принес присягу в Жогорку Кенеше
Сотрудники ГКНБ проводят обыск в кабинете одного из депутатов Жогорку Кенеша
Депутат устроила разборки на заседании Жогорку Кенеша
Главе ГУОБДД сделали замечание — не отвечает на звонки депутата Жогорку Кенеша
Стоит ли отказаться от «одномандатников» в Жогорку Кенеше? Мнения депутатов
Спор по депутатскому мандату Бактыбека Чойбекова. ЦИК обратилась в Верховный суд
Оказывают давление. Шайлообек Атазов о сдаче мандатов депутатами
Торага Жогорку Кенеша находится в Венгрии. Кто из депутатов полетел с ним
Зарплата инженера МЧС — 300 тысяч сомов. В ведомстве ответили депутату ЖК
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Минобразования планирует ликвидировать тестирование &laquo;Алтын тамга&raquo; Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»
Заявления и&nbsp;критика вице-президента США в&nbsp;Мюнхене вызвали переполох в&nbsp;Европе Заявления и критика вице-президента США в Мюнхене вызвали переполох в Европе
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
12:00
Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле и дороже всего Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле...
11:44
В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки
11:37
Мошенники стали обманывать людей, прикрываясь лицами депутатов — Жанар Акаев
11:27
Торага Жогорку Кенеша опроверг слухи о роспуске парламента
11:17
В Жогорку Кенеше хотят снять председателя одного из комитетов