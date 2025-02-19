На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев сообщил, что предпринимателям приходят сообщения с поддельных аккаунтов парламентариев.

«Мошенники ставят на аватарку фотографии депутатов и пишут от имени Чолпон Султанбековой, Улана Примова, заместителя председателя кабмина Бакыта Торобаева. Ведут переговоры о разных соглашениях, деньгах», — сказал он.

Жанар Акаев попросил, чтобы соответствующие службы усилили борьбу с мошенничеством, а те, кому приходят сообщения, не переводили деньги сомнительным людям.