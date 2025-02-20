Изъятие земельных участков. Бекешев считает, что повода для беспокойства нет

Сегодня в центре Бишкека люди собирали подписи против новой редакции Земельного кодекса. Они считают, что заложенная в новом документе норма об изъятии частной собственности может лишить кыргызстанцев имущества.

За пояснениями по поводу изъятия земельных участков 24.kg обратилось к депутату Жогорку Кенеша Дастану Бекешеву. При обсуждении законопроекта в парламенте он высказал недовольство тем, что не прописан механизм оценки размера компенсации в случае изъятия участка через суд.

Нардеп пояснил, что повода для беспокойства у населения быть не должно, так как нормы, позволяющие изымать у граждан земельные участки в пользу государства, были всегда. Это прописано даже в Конституции.

Все дело в том, что в новом Земельном кодексе процесс изъятия расписали более подробно. К этому механизму и были вопросы у депутата. Ведь, согласно законопроекту, если человек добровольно передает земельный участок в пользу государства, то стоимость компенсации определяется сторонами, а если изъятие принудительное через суд, то размер компенсации определяют служители Фемиды, но, как они определят размер компенсации, не прописано. Только в этой части, по мнению депутата, нужны поправки.

А вообще никто не собирается у граждан ничего отбирать. Всего лишь подробнее расписали действующие нормы закона. Дастан Бекешев

Депутат отметил, что среди тех, кто беспокоится из-за новости об изъятии, есть горожане, которые опасаются, что у них заберут дома под реновацию. Дастан Бекешев уверил, что Земельный кодекс не имеет к ней отношения, да и сейчас об этом думать пока рано, так как реновация начнется не скоро.

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В целом значимые изменения в новом Земельном кодексе, по словам депутата, касаются дачных поселений. Им хотят придать статус сел. Часть владельцев дач — за, другая — против. Поддерживают законопроект те, кто постоянно проживает там. Ведь, если дачи станут селами, то жители смогут в них прописаться и получать государственные услуги по месту жительства. А айыл окмоту должен взять на себя обязательства по улучшению инфраструктуры.

Против другого статуса те, кто использует дачи по назначению и ездит туда на отдых по выходным.

«Если бы у меня была дача и я ездил туда отдыхать, я был бы против, чтобы айыл окмоту копал там и строил все на свое усмотрение. А если бы я жил в дачном поселении, то был бы за статус айыл окмоту, чтобы получить прописку. Вот и все», — пояснил парламентарий.