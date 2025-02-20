В городе Ош мэрия сносит ограждения вузов, занявших тротуар

В Оше начали демонтировать ограждения вузов на тротуаре по улице Исанова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, на освобожденных территориях расширят дорогу на одну полосу, построят тротуары, ирригационные сети, а также откроют зеленую зону.

В муниципалитете отмечают, что эти мероприятия начались после многочисленных обращений граждан по расширению дороги и противодействию стихийным парковкам.

Напомним, ранее мэр южной столицы Женишбек Токторбаев также встречался с ректорами вузов и потребовал отодвинуть заборы учебных заведений на 10 метров для расширения дороги.