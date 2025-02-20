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Власть

Условно-досрочное освобождение осужденных за насилие над детьми в КР отменено

Президент подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты — Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызской Республики.

Документ разработан и принят с целью обеспечения охраны и защиты права на жизнь и половую неприкосновенность как детей, так и инвалидов от преступных посягательств.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, которые имеют следующее содержание:

1) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания обязательно назначается судом в случаях совершения умышленного преступления против жизни и здоровья, а также половой неприкосновенности ребенка или инвалида, если преступление совершено с использованием служебного положения;

2) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется к лицу, осужденному к лишению свободы за совершение посягательства на жизнь или половую неприкосновенность ребенка или инвалида;

3) пожизненное лишение свободы может быть назначено мужчинам, достигшим на момент совершения преступления 60 лет, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка или инвалида.

В соответствующих статьях Уголовного кодекса указывается, что дополнительным квалифицирующим признаком является совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении ребенка или инвалида.

Также вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым суд может вынести обвинительный приговор без назначения наказания, за исключением преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка или инвалида, в случаях, если к моменту его вынесения:

  • лицо заболело тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания;
  • истек срок давности привлечения лица к уголовной ответственности за данное преступление.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320556/
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