Лицензирование легковых такси ввели в Кыргызстане

В Кыргызстане ввели лицензирование деятельности легковых такси для повышения безопасности дорожного движения. Поправки в Закон «О лицензионно-разрешительной системе в КР» подписал президент, сообщила его пресс-служба.

Как отмечается, поправки также предусматривают ограничение срока действия лицензий на пассажирские перевозки автомобильным транспортом (в том числе легковых такси) и международные грузовые перевозки автотранспортом.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования.