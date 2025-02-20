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Власть

Лицензирование легковых такси ввели в Кыргызстане

В Кыргызстане ввели лицензирование деятельности легковых такси для повышения безопасности дорожного движения. Поправки в Закон «О лицензионно-разрешительной системе в КР» подписал президент, сообщила его пресс-служба.

Как отмечается, поправки также предусматривают ограничение срока действия лицензий на пассажирские перевозки автомобильным транспортом (в том числе легковых такси) и международные грузовые перевозки автотранспортом.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320570/
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