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Власть

В Конгресс внесен законопроект о выходе США из Организации Объединенных Наций

В Конгресс внесен законопроект о выходе США из Организации Объединенных Наций. Республиканцы инициировали процесс выхода Соединенных Штатов из ООН и прекращении ее финансирования.

«Президент должен полностью прекратить членство США в ООН, а также во всех органах, специализированных агентствах, комиссиях и любых других ведомствах, официально относящихся к ООН»,— написано в документе.

Он в том числе предусматривает запрет на повторное присоединение к организации без одобрения Сената.

США также не будут участвовать в миротворческих миссиях ООН в случае принятия закона.

По словам одного из авторов законопроекта сенатора от Юты Майка Ли, «ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на США и их союзников».

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и приостановил будущее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Организация Объединенных Наций (ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

Основана 26 июня 1945 года. С 2011-го членами ООН являются 193 страны — почти все суверенные государства мира.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320705/
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