Чистка в кабмине: кто получил выговор, а кто лишился должности?

По итогам коллегии администрации президента принят ряд строгих решений. Речь идет о множестве увольнений, выговорах и строгих выговорах. Об этом заявил глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Так, по первому вопросу за недостатки в исполнительской дисциплине, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необоснованные служебные командировки и ненадлежащее ведение планов работы учреждения применены дисциплинарные взыскания к следующим должностным лицам:

1) Министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Медеру Машиеву — строгий выговор.

2) Первому заместителю министра цифрового развития Климу Омельченко — выговор.

3) Заместителю министра цифрового развития Сергею Слесареву — выговор.

4) Первому заместителю министра труда, социального обеспечения и миграции Мухтарбеку Баймурзаеву — выговор.

5) Первому заместителю министра образования Бекжану Супаналиеву — выговор.

6) Первому заместителю министра природных ресурсов Кубату Касейинову — выговор.

7) Заместителю министра культуры Тимурлану Ажымалиеву — выговор.

8) Заместителю министра труда, социального обеспечения и миграции Кыял Жанузаковой — выговор.

9) Первому заместителю министра обороны Эрлису Тердикбаеву — выговор.

10) Заместителю министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой — выговор.

11) Заместителю министра здравоохранения Каарманбеку Байдавлетову — выговор.

12) Заместителю министра энергетики Нурлану Садыкову — выговор.

13) Заместителю директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Максатбеку Саргазакову — выговор.

14) Заместителю директора Центра климатического финансирования при кабинете министров Мирлану Усенканову — выговор.

15) Заместителю министра природных ресурсов Асель Раимкуловой — строгий выговор.

16) Заместителю министра сельского хозяйства Самату Насирдинову — строгий выговор.

17) Заместителю министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыту Дарманкул уулу — строгий выговор.

18) Заместителя министра сельского хозяйства — директора службы водных ресурсов Алмаза Сокеева освободить от занимаемой должности.

По второму вопросу применены дисциплинарные взыскания к следующим должностным лицам:

— министру образования и науки КР Догдургул Кендирбаевой — замечание;

— заместителю министра образования Лире Самыкбаевой объявить строгий выговор;

— заместителя министра образования Расул Абазбек уулу освободить от занимаемой должности.

Предложить применить дисциплинарные взыскания к следующим сотрудникам Министерства образования и науки:

— начальнику управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства образования и науки Бакыту Козуеву — строгий выговор;

— начальнику управления дошкольного образования Министерства образования и науки Нурзиде Касымовой объявить строгий выговор;

— освободить от должности временно исполняющую обязанности начальника сектора лицензирования Министерства образования и науки Дамиру Алибаеву;

— начальнику управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Министерства образования и науки КР Айнур Исираиловой объявить строгий выговор.

По третьему вопросу за ненадлежащую организацию работы местной государственной администрации и органов местного самоуправления применены дисциплинарные взыскания к следующим должностным лицам:

— заместителю полномочного представителя президента в Баткенской области Жаныбеку Исакову — выговор;

— первому заместителю полномочного представителя президента в Нарынской области Адылу Сапарову — выговор;

— первому заместителю главы государственной администрации — акима Джети-Огузского района Кадырбеку Аджиеву — выговор;

— заместителю главы государственной администрации — акима Джети-Огузского района Жыпаргуль Бектемировой — выговор;

— главе государственной администрации — акиму Токтогульского района Акылбеку Тюкбаеву — выговор;

— главе государственной администрации — акиму Ак-Талинского района Жумадилле Жапарову — выговор;

— главе государственной администрации — акиму Панфиловского района Бекмату Масаидову — выговор;

— главе государственной администрации — акиму Иссык-Кульского района Жапарбеку Ормонову — выговор;

— заместителю полномочного представителя президента в Баткенской области Тимуру Мадярову объявить строгий выговор;

— главе государственной администрации — акиму Тогуз-Тороуского района Манасу Мураталиеву — строгий выговор;

— главе государственной администрации — акиму Нарынского района Нуридину Мадимарову — строгий выговор;

— главе государственной администрации — акиму Джети-Огузского района Эрмеку Бахавидинову — строгий выговор;

— заместителю главы государственной администрации — акима Манасского района Таласской области Азией Батырбековой объявить строгий выговор;

— первого заместителя главы государственной администрации — акима Баткенского района Таалайбека Ибраимова освободить от занимаемой должности;

— заместителя главы государственной администрации — акима Баткенского района Кишимжан Кыдырову освободить от занимаемой должности;

— заместителя главы государственной администрации — акима Кадамджайского района Меерихан Асанову освободить от занимаемой должности;

— заместителя главы государственной администрации — акима Токтогульского района Айна Нават кызы освободить от занимаемой должности;

— первого заместителя главы государственной администрации — акима Нарынского района Туратбека Кулешова освободить от занимаемой должности;

— заместителя главы государственной администрации — акима Таласского района Адилета Жолдошева освободить от занимаемой должности;

— заместителя главы государственной администрации — акима Кара-Кульджинского района Маматиса Кокоева освободить от занимаемой должности.

Также в соответствии с номенклатурой на рассмотрение президента Садыра Жапарова внесены следующие предложения:

— об освобождении от занимаемой должности главы Баткенской районной администрации — акима Учкунбека Жоробаева;

— об освобождении от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Базар-Коргонского района Мирлана Карагулова;

— об освобождении от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Араванского района Сейтека Кулубаева;

— об освобождении от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Ноокатского района Жакыпбека Субагожоева;

— об освобождении от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Ак-Суйского района Мунарбека Насирова;

— об освобождении от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Таласского района Нургазы Нармырзаева;

— об освобождении от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Манасского района Таласской области Досмамбета Жээнбекова.

Кроме того, мэру города Каракола Фархату Алжамбаеву за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей предложено освободить от занимаемой должности заместителя мэра города Каракола Гульназ Орозову.

Главе администрации Нарынского района — акиму Нуридину Мадимарову за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей предложено освободить от занимаемой должности руководителя аппарата государственной администрации Нарынского района Жыпар Жээналиеву.