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Власть

Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о границе

Сегодня в Бишкеке Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о государственной границе.

В госрезиденции «Ала-Арча» прошли переговоры правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. Делегацию Таджикистана возглавил глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

Замглавы кабмина КР Камчыбек Ташиев заявил, что сегодня для народов Кыргызстана и Таджикистана особенный исторический день.

«Мы подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы», — заявил он.

По его словам, был подготовлен ряд документов — в том числе договор о государственной границе, соглашение между правительствами по энергитическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог.

Документы подготовлены для подписания президентами двух стран.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320751/
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