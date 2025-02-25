ГКНБ инициирует изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере установления дополнительных требований к кандидатам на высшие государственные должности. Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Законопроект исходит из приоритета общественных интересов и морально-нравственных установок в вопросах формирования высшего руководства страны. Он направлен на недопущение доступа к высшим государственным должностям лиц, чьи прошлые противоправные деяния, независимо от факта снятия или погашения судимости, могут поставить под сомнение их безупречную репутацию и способность действовать исключительно в интересах государства и граждан», — пояснили в ведомстве.

В ГКНБ убеждены, что претендовать на должность президента страны, депутата Жогорку Кенеша, члена или главы ЦИК, члена кабинета министров, аудитора Счетной палаты не могут граждане даже с погашенной или снятой судимостью.

«В действующих конституционных законах КР уже содержатся основания для отказа в регистрации кандидатов, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Предлагаемое расширение ограничений направлено на более широкий охват случаев, при которых наличие судимости или прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям может вызвать сомнение в добропорядочности и надежности кандидата», — отмечается в справке-обосновании.

Разработчик изменений также отмечает, что уровень доверия населения к законодательной и исполнительной власти, а также государственным органам со специальным статусом напрямую зависит от личных качеств и репутации их представителей.

«Наличие судимости (даже погашенной или снятой) зачастую воспринимается обществом как недостаток добропорядочности или признак потенциального злоупотребления полномочиями. Запрет на выдвижение и замещение высших государственных должностей лицами, имевшими судимость, в том числе снятую или погашенную, а также в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, способствует укреплению авторитета государственной власти в сознании граждан», — поясняется в справке.

В ГКНБ дополнили, что законопроект направлен на усиление политики государства в вопросах противодействия коррупционным проявлениям.

«Лица, имеющие судимость, изначально подпадают в группу повышенного риска по совершению повторных правонарушений, особенно связанных со злоупотреблением полномочиями или коррупцией. Исключение их из процесса выдвижения кандидатур и назначения на ключевые должности повышает эффективность борьбы с коррупцией. Несмотря на принцип реабилитации осужденных и их социального возвращения в общество, высшие государственные должности требуют особого доверия. Государство, опираясь на Конституцию и волю народа, вправе устанавливать более строгие требования к лицам, которые будут решать вопросы общегосударственного значения и влиять на судьбу миллионов граждан», — говорится в тексте.

Предлагаемый законопроект является важной и своевременной мерой, направленной на укрепление доверия к государственным институтам Кыргызской Республики, повышение уровня ответственности должностных лиц и формирование высоких стандартов политической и деловой этики. Наличие даже погашенной или снятой судимости не должно служить препятствием к свободной жизни гражданина, однако при решении вопроса о допуске к высшим государственным должностям приоритетными становятся интересы общества и государства, резюмировали в ГКНБ.