14:46
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 0.98
Власть

Расширение пунктов пропуска на границе обсудил глава кабмина в Астане

Вопросы модернизации и расширения пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе обсудили в Астане главы правительств двух стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

пресс-службы правительства Казахстана
Фото пресс-службы правительства Казахстана. Вопросы модернизации и расширения пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе обсудили в Астане главы правительств двух стран

Уточняется, что в рамках двусторонней встречи председателя кабинета министров КР Адылбека Касымалиева с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым были обсуждены вопросы модернизации и расширения пропускной способности казахстанско-кыргызской границы.

«В транзитно-транспортной сфере для повышения пропускной способности казахстанско-кыргызской границы реализуется комплекс мер. Ведется модернизация и расширение автомобильных пунктов пропуска на границе, включая «Аксу — Камышановка» и «Бесагаш — Кичи-Капка». Также предусмотрено развитие пунктов пропуска «Сортобе — Токмок» и «Аухатты — Кен-Булун», — говорится в сообщении.

Стороны также уделили внимание водно-энергетическому сотрудничеству и обсудили вопрос обеспечения водоподачи в вегетационный период по рекам Шу и Талас, безопасной эксплуатации Кировского водохранилища и региональной энергетической безопасности.
Ссылка: https://24.kg./vlast/320980/
просмотров: 716
Версия для печати
Материалы по теме
Компании Казахстана инвестировали в экономику Кыргызстана почти $49 миллионов
Кыргызстан и Казахстан подпишут план сотрудничества на 2025-2027 годы
В Казахстане хотят запретить застройщикам продажу жилья за наличный расчет
Данные денежных переводов между Казахстаном и Кыргызстаном существенно разнятся
Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетит Казахстан с официальным визитом
Казахстанских блогеров уличили в занижении доходов на миллиарды тенге
Семь рабочих погибло при обрушении шахты в Казахстане
Казахстан договорился со Швейцарией отправлять уран на АЭС Бецнау и Лейбштадта
В два раза сократился импорт казахстанского каменного угля в Кыргызстан
В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан подписали историческое соглашение о&nbsp;границе Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о границе
Президент отправил в&nbsp;отставку акимов семи районов Президент отправил в отставку акимов семи районов
В&nbsp;Кара-Балте начали строительство жилого комплекса из&nbsp;60&nbsp;домов В Кара-Балте начали строительство жилого комплекса из 60 домов
Глава кабмина потребовал освободить от&nbsp;должностей двоих замминистра Глава кабмина потребовал освободить от должностей двоих замминистра
Бизнес
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
До&nbsp;ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться До ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться
Депозит &laquo;Бай Бол+&raquo;. Как сохранить и&nbsp;приумножить деньги в&nbsp;2025&nbsp;году? Депозит «Бай Бол+». Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году?
25 февраля, вторник
14:45
В Бишкеке открыли новое здание филиала Центра семейной медицины № 2 В Бишкеке открыли новое здание филиала Центра семейной...
14:44
Шестерых мужчин задержали по подозрению в убийстве возле водохранилища
14:24
Курсантов Академии ГКНБ обяжут возместить затраты на обучение при отчислении
14:19
Задержание милиционера в Бишкеке — подробности от ГКНБ
14:00
Переход на 12-летку. Что нужно знать родителям будущих школьников