Кандидат на пост министра культуры не имеет опыта работы в этой сфере

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Мирбека Мамбеталиева на должность министра культуры, информации и молодежной политики.

Изучив резюме, депутат Дастан Бекешев пришел к выводу, что и. о. министра культуры никогда не работал в сфере культуры.

Мирбек Мамбеталиев родился в 1980 году в городе Караколе Иссык-Кульской области. Образование высшее. Окончил экономический факультет Кыргызского национального университета и Академию государственного управления при президенте КР.

Трудовую деятельность начал в должности ведущего специалиста финансово-экономического отдела Государственной комиссии по развитию предпринимательства при правительстве КР.

Затем занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заведующего сектором, заведующего отделом финансово-экономического отдела акционерного общества «Фонд развития предпринимательства».

Работал также в комитете по управлению государственным имуществом Кыргызской Республики, государственной администрации Иссык-Кульской области, Жогорку Кенеше, Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций при кабмине, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Кроме того, работал в государственном учреждении Государственная резиденция № 2 президента и государственном учреждении Государственная резиденция № 1, а также в управлении делами президента и правительства.

До представления кандидатуры в качестве и. о. министра культуры работал в администрации президента в отделе организационной работы и взаимодействия с регионами.