Их должны наказывать. И. о. министра культуры о работе независимых СМИ

Кандидат на пост министра культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев поддерживает новый закон о СМИ, который находится на рассмотрении Жогорку Кенеша. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

«Некоторые независимые СМИ иногда очерняют, иногда вводят в заблуждение. Они соответственно должны наказываться», — так прокомментировал и. о. министра законопроект о СМИ.

Депутат Гуля Кожокулова спросила, планирует ли государство, в частности Минкультуры, поднимать уровень государственных медиа и каким образом.

Мирбек Мамбеталиев не смог ответить на вопрос и пообещал разработать программу и вместе с нардепом рассмотреть ее.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ.

Это шестая версия закона о средствах массовой информации, доработанного Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации и указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.