Курсантов Академии ГКНБ обяжут возместить затраты на обучение при отчислении

Курсантов Академии ГКНБ имени Анарбека Бакаева обяжут возместить затраты на обучение в случае их отчисления. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение вынес Госкомитет национальной безопасности.

Проект закона разработан в целях повышения эффективности использования средств республиканского бюджета, выделяемых для финансирования специализированных государственных вузов.

Академия ГКНБ имени генерал-лейтенанта Бакаева, образованная указом президента от 30 января 2024 года № 11, готовит кадры для органов национальной безопасности, в том числе для его подведомственных подразделений (по смежным (родственным) направлениям) по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности» с присвоением квалификации «юрист», срок обучения составляет пять лет.

Частью 2 статьи 26 Закона КР «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» установлено, что граждане при поступлении в высшие военные учебные заведения заключают контракт на весь срок обучения и десять лет военной службы после окончания высшего военного учебного заведения.

Указанная норма закона введена с целью возмещения военнослужащими бюджетных средств, потраченных государством на их обучение.

Однако, как отмечается, в законодательных актах не содержатся нормы, предусматривающие возмещение образовательной организации бюджетных средств, затраченных на обучение курсантов в случае:

— отчисления их из военных учебных заведений за неуспеваемость, недисциплинированность, а также в связи с осуждением;

— отказа проходить военную службу во время обучения либо по окончании военного учебного заведения по его инициативе.

В ГКНБ отмечают, что военное образование требует высокой дисциплины, усердия и ответственности. Государство вкладывает значительные средства в обучение каждого курсанта, рассчитывая, что он в дальнейшем будет служить Вооруженных силах Кыргызской Республики, в том числе и в органах национальной безопасности. Отчисление по причинам, зависящим от самого обучающегося, означает:

— неэффективное использование бюджетных средств, так как образовательные услуги уже были оказаны, но не привели к подготовке квалифицированного специалиста;

— нарушение принципа ответственности, поскольку курсант изначально согласился с условиями обучения, но не выполнил свои обязанности;

— упущенные возможности для других кандидатов, которые могли бы занять место отчисленного обучающегося и успешно пройти подготовку.

Подчеркивается, что отчисление за неуспеваемость свидетельствует о недостаточном выполнении учебной программы при наличии всех необходимых условий для освоения дисциплин.

Поступая в военное учебное заведение, гражданин соглашается на прохождение воинской службы в течение определенного срока (включая период обучения и последующую службу). Добровольный отказ от продолжения обучения или службы означает невыполнение им своих договорных и моральных обязательств перед государством.

В соответствии с уставом Академии ГКНБ обучение в этом учреждении осуществляется в очной форме на бюджетной основе.

В связи с чем в статье 22 Закона КР «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики» предлагается предусмотреть обязанность курсантов академии на возмещение бюджетных средств в случае отчисления по причинам, зависящим от самого обучающегося.

В настоящее время в соответствии с постановлением кабмина «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 30 июня 2022 года № 355 указанные требования распространяются в отношении граждан КР, зачисленных в образовательные организации и получивших за счет бюджетных средств образование по медицинским, фармацевтическим, педагогическим специальностям, а также по специальностям правоохранительной деятельности.