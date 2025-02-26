У осужденных отбирают продукты и сигареты. Генпрокуратура проверит

На заседании Жогорку Кенеша депутат Сеид Атамбаев сообщил: осужденные исправительной колонии № 19 пишут ему письма, в которых говорится, что у них отбирают продукты питания и сигареты.

Парламентарий отметил, что по закону осужденных обеспечивают бесплатным питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил по нормам, определяемым кабмином. Им предоставляют право приобретать по безналичному расчету продукты питания и предметы первой необходимости.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева попросила нардепа предоставить ему эти письма и пообещала, что ГП проведет проверку по жалобам.