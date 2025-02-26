В Жогорку Кенеше вспомнили об Аиде Саляновой и деле Азиза Батукаева

На заседании Жогорку Кенеша депутат Кубанычбек Самаков вспомнил о деле об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, который выпущен из-под ареста в 2013 году по поддельным медицинским справкам.

«Сколько человек по этому делу привлечено к ответственности и понесла ли наказание экс-генпрокурор Аида Салянова?» — спросил нардеп.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что по делу Азиза Батукаева привлечено к отвественности много людей, в том числе медики, которые подделали справки. «Насчет Аиды Саляновой дело рассматривается в суде. Отвечу вам письменно, если дело не засекречено», — ответила она.

Напомним, по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходили 19 человек. В их числе бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокуроры Индира Джолдубаева и Аида Салянова. Экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев был объявлен в розыск. Решением суда Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Отметим, два уголовных дела Аиды Саляновой — по незаконному освобождению Азиза Батукаева и по возобновлению адвокатской лицензии Алексея Елисеева — объединили в одно производство. Затем материалы по Батукаеву отделили, так как Аида Салянова не признала вину.