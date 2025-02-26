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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Стамбуле пройдет встреча представителей России и США

27 февраля в Стамбуле пройдет встреча представителей России и США. Стороны обсудят работу посольств двух стран. Об этом журналистам сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, который находится в Дохе с визитом.

Встреча будет посвящена устранению препятствий работы дипломатических представительств США и России.

По его словам, «по итогам встречи будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно».

Глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы СМИ, касающиеся ситуации вокруг Украины, заявил, что «остановки боевых действий по линии соприкосновения не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей».

Сергей Лавров считает, что Европа пытается подорвать тенденцию к урегулированию конфликта в Украине.

Он также подчеркнул, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев в зоне конфликта, «Москву об этом не спрашивали».

«Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели — снова накачать Украину оружием», — заявил Сергей Лавров.

Касаясь предполагаемой разморозки заблокированных российских активов, он сказал, что пока на эту тему никаких переговоров не было.
Ссылка: https://24.kg./vlast/321182/
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