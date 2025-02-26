За отсутствие инфраструктуры для ЛОВЗ штрафа не будет. ЖК отклонил законопроект

На заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев представил законопроект, которым предлагает штрафовать юридических лиц на 200 тысяч сомов и физических — на 20 тысяч за отсутствие специальной инфраструктуры для людей с ОВЗ.

Первой против законопроекта выступила нардеп Эльвира Сурабалдиева. Она заявила, что Кыргызстан превратился в «Штрафстан».

«Я согласен в вами и всегда сам против штрафов выступаю, но тут вопрос серьезный. У нас более 200 тысяч человек с инвалидностью. Многие не могут посещать школы и сады, потому что проектировщик забывает про инфраструктуру. Представьте: ребенок на инвалидной коляске не может попасть в школу, потому что кто-то решил сэкономить на пандусе», — сказал Дастан Бекешев.

Агрессивно выступил депутат Балбак Тулобаев. Он призвал коллег не поддерживать законопроект, в стране и так достаточно штрафов. Дастан Бекешев хотел ему ответить, но Балбак Тулобаев так и не дал коллеге высказаться.

По мнению парламентария Надиры Нарматовой, большинство предпринимателей устанавливают пандусы, даже если у них маленькие магазины. Она предложила вместо штрафов проводить проверки, чтобы убедиться, что создаются условия для людей с ОВЗ и есть пандусы.

Депутат Бактияр Калпаев также предложил голосовать против законопроекта и попросил коллег не приносить подобные документы, чтобы не нагружаться лишней работой. Дастан Бекешев ответил, что он народный избранник и имеет право инициировать законопроекты. Он попросил коллегу не указывать, какие проекты ему инициировать.

Проект закона поставили на голосование, но большинство депутатов не поддержали его.