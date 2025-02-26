19:36
USD 87.45
EUR 91.84
RUB 1.01
Власть

За отсутствие инфраструктуры для ЛОВЗ штрафа не будет. ЖК отклонил законопроект

На заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев представил законопроект, которым предлагает штрафовать юридических лиц на 200 тысяч сомов и физических — на 20 тысяч за отсутствие специальной инфраструктуры для людей с ОВЗ.

Первой против законопроекта выступила нардеп Эльвира Сурабалдиева. Она заявила, что Кыргызстан превратился в «Штрафстан».

«Я согласен в вами и всегда сам против штрафов выступаю, но тут вопрос серьезный. У нас более 200 тысяч человек с инвалидностью. Многие не могут посещать школы и сады, потому что проектировщик забывает про инфраструктуру. Представьте: ребенок на инвалидной коляске не может попасть в школу, потому что кто-то решил сэкономить на пандусе», — сказал Дастан Бекешев.

Агрессивно выступил депутат Балбак Тулобаев. Он призвал коллег не поддерживать законопроект, в стране и так достаточно штрафов. Дастан Бекешев хотел ему ответить, но Балбак Тулобаев так и не дал коллеге высказаться.

По мнению парламентария Надиры Нарматовой, большинство предпринимателей устанавливают пандусы, даже если у них маленькие магазины. Она предложила вместо штрафов проводить проверки, чтобы убедиться, что создаются условия для людей с ОВЗ и есть пандусы.

Депутат Бактияр Калпаев также предложил голосовать против законопроекта и попросил коллег не приносить подобные документы, чтобы не нагружаться лишней работой. Дастан Бекешев ответил, что он народный избранник и имеет право инициировать законопроекты. Он попросил коллегу не указывать, какие проекты ему инициировать.

Проект закона поставили на голосование, но большинство депутатов не поддержали его.
Ссылка: https://24.kg./vlast/321187/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
Дастан Бекешев предлагает создать реестр лиц с инвалидностью
Равшанбек Сабиров рассказал, где построят реабилитационные центры для инвалидов
В Кыргызстане запустили образовательный курс для людей с инвалидностью
В реабилитационном центре «Келечек» открыли сенсорное отделение: помогла TIKA
Международный день инвалидов: обращение президента к кыргызстанцам
Военным и правоохранителям, травмированным на службе, просят повысить пособия
Cостоится пеший марш людей с инвалидностью «За достойное будущее Кыргызстана!»
Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики о физической культуре и спорте
В Кыргызстане повысилась оплата персональным ассистентам
Законопроект для поддержки спортсменов-инвалидов разработали в Жогорку Кенеше
Популярные новости
Президент отправил в&nbsp;отставку акимов семи районов Президент отправил в отставку акимов семи районов
Праворульные авто, завезенные в&nbsp;страну в&nbsp;2025&nbsp;году, легализовывать не&nbsp;будут Праворульные авто, завезенные в страну в 2025 году, легализовывать не будут
Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и&nbsp;России по&nbsp;украинскому конфликту Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и России по украинскому конфликту
В&nbsp;НЦПП ответили на&nbsp;предложение депутата Кубанычбека Самакова закрыть ведомство В НЦПП ответили на предложение депутата Кубанычбека Самакова закрыть ведомство
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: оплатите ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов «Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
26 февраля, среда
19:21
Туристам из Узбекистана покажут живописные пейзажи Кыргызстана Туристам из Узбекистана покажут живописные пейзажи Кырг...
19:15
В Бишкеке с 1 марта изменятся схемы движения некоторых автобусных маршрутов
19:05
«Асман Эйрлайнс» получила предписание от Антимонополии. Ответ авиакомпании
18:56
Госкомрелигий объяснил священнослужителям новый закон о вероисповедании
18:31
В Бишкеке 70-летнего физрука обвинили в домогательстве второклассницы