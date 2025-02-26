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Власть

Ташиев: Процесс ратификации соглашения по границам с Таджикистаном займет месяц

В течение одного месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе. Об этом 26 февраля сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время церемонии закладки капсулы под строительство стадиона в Баткене.

Выступая перед жителями Баткенской области, глава Госкомитета нацбезопасности заявил, что вопрос по границам с соседним Таджикистаном решен.

«Завтра на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша обсудим этот вопрос, потом президенты двух стран подпишут документ, после чего он снова поступит в парламент. Мы проведем ратификацию на большом расширенном заседании, президенты подпишут ратифицированные законы, после чего они вступят в силу. Все это будет сделано в течение месяца. Можно сказать, что вопрос по границам в Баткенской области решен», — сказал Камчыбек Ташиев.

Соглашение о государственной границе было подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. По словам Ташиева, был подготовлен ряд документов — договор о государственной границе, соглашение по энергетическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог. Сам документ общественности пока не представлен. 

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По предварительным данным, подписание договора о государственной границе состоится 31 марта 2025 года в ходе трехстороннего саммита с участием президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра, более 450 из которых не были уточнены до 2020 года. Из-за неуточненных границ между жителями двух стран не раз возникали конфликты, в том числе вооруженные. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/321198/
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