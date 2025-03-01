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Власть

Депутатам ЖК показали работу Госцентра подготовки спасателей при МЧС

Парламентская фракция «Ишеним» в рамках выездного заседания посетила Государственный центр подготовки спасателей (ГЦПС) при Министерстве чрезвычайных ситуаций в селе Садовом Московского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов представил депутатам личный состав, показал технические возможности оборудования воинской части, процессы работы на базовых лагерях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что ГЦПС создан в 2002 году для подготовки и переподготовки спасателей, а также руководителей службы в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По данным Урматбека Шамырканова, в 2024-м материально-технический потенциал ГЦПС обновлен на 35 миллионов сомов.

Далее депутатам на практической основе продемонстрировали специальные тактические учения. Спасатели МЧС показали подготовку к случаям чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках вступления в организацию ИНСАРАГ.

Отметим, что Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения ИНСАРАГ — это всемирная сеть спасателей под эгидой ООН, куда с 2002 года вошло уже более 90 стран мира.
Ссылка: https://24.kg./vlast/321471/
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