Камчыбек Ташиев: Сын учился в Италии еще до того, как я стал главой ГКНБ

Камчыбек Ташиев заявил, что его сын учился в Италии еще до того, как он стал главой ГКНБ. Об этом он сообщил в соцсетях.

Председатель спецслужб поделился публикацией от 28 февраля 2019 года, где говорится, что его сын является первым в Центральной Азии, кого зачислили в Академию футбола Паоло Росси в Италии. К посту прикреплен кадр с первой тренировки.

Фото публикации Камчыбека Ташиева

«Многие, не зная сути дела, говорят, что я своих детей обучаю за рубежом, находясь на госслужбе. Знайте, я еще до того, как занял данную должность, сына отвозил в Италию учиться в Академии футбола. Об этом мне сегодня напоминает Facebook», — написал Камчыбек Ташиев.

Отметим, сын главы ГКНБ Эмир-Хан Кыдыршаев имеет опыт работы в молодежных командах ФК «Барселона», «Леванте» и «Перуджа Кальчо». Работал в испанском клубе «Сант-Кугат». При этом он является капитаном юношеской сборной Кыргызстана (до 20 лет). В январе этого года Эмир-Хан Кыдыршаев заключил контракт со словацким ФК «Тренчин».