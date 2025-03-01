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Власть

Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай»

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай» в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина «Госинфо».

На спектакле также присутствовали депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, министр образования Догдуркуль Кендирбаева, министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, председатель Нацбанка Мелис Турганбаев, министр культуры Мирбек Мамбеталиев, пресс-секретарь президента Аскат Алагозов и другие.

Отметим, премьера мюзикла состоялась 24 февраля в 18.30 в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова и продолжилась для широкой аудитории до 28 февраля.

Спектакль поставлен по мотивам произведения выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова и знакомит зрителей с богатой культурой и историей кыргызского народа.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg./vlast/321486/
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