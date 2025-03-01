Скандал в Белом доме: политики Европы охарактеризовали встречу как катастрофу

Публичная ссора президентов Украины и США Владимира Зеленского с Дональдом Трампом ставит союзников перед лицом катастрофы. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что европейские чиновники охарактеризовали встречу в Белом доме именно как катастрофу.

«Из-за этой ссоры Украина может столкнуться с открытым разрывом со страной, которая была ее самым важным союзником и поставщиком оружия... Европейские союзники Киева, которые потратили недели, пытаясь отговорить Трампа от спешки с заключением быстрой сделки о прекращении войны на условиях президента России Владимира Путина, были в ужасе», — говорится в статье.

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Теперь Европа встала перед жестким выбором: попытаться поддержать военные действия Киева самостоятельно или заключить сделку с Дональдом Трампом, возможно, в ущерб политическому будущему Владимира Зеленского.

Один из собеседников агентства заявил, что теперь «Европа коллективно попытается собрать осколки, но, похоже, Трамп решил продать Украину».

Несколько других источников назвали провал переговоров в Овальном кабинете «засадой».

Публично лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского. Но теперь, готовясь к саммиту в Лондоне, европейские чиновники задаются вопросом, как реагировать, если Дональд Трамп попытается заставить Украину заключить мирное соглашение, выгодное России.

В Лондоне 2 марта должен пройти саммит по безопасности, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На нем будут обсуждаться гарантии, которые Европа может предложить Киеву в случае прекращения боевых действий.

Скандал в Овальном зале Белого дома подтвердил давние опасения некоторых сторонников лидера США, которые считают, что президентство Джо Байдена избаловало Владимира Зеленского и он ожидал, что американский народ продолжит финансировать боевые действия. С Зеленским покончено, сказал Bloomberg один из сторонников такой точки зрения.

Другой собеседник из числа советников Дональда Трампа полагает, что в попытку достичь урегулирования конфликта вложено слишком много сил, чтобы сейчас отказаться. Вместо этого Соединенные Штаты, скорее всего, резко усилят давление на Киев и будут избегать прямых контактов с Владимиром Зеленским, предположил он.

Вице-президент консервативного Heritage Foundation Виктория Коутс выразила мнение, что у перепалки в Овальном кабинете «могут быть последствия», например, аудит американской помощи Украине или другие подобные действия, но «ни одно из них не обязательно исключает какие-либо будущие переговоры».