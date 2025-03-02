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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ссора Зеленского с Трампом: что ждет Украину, реакция лидеров Европы и о меню

Скандал в Белом доме продолжают обсуждать второй день подряд. Свои заявления делают политики и лидеры стран Европы, а также международные организации.

Генсек НАТО призвал Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом. Марк Рютте заявил, что перепалка между президентами Украины и США была «достойной сожаления», поэтому Зеленскому стоит найти способ восстановить отношения с американским лидером.

По словам главы НАТО, об этом он сказал лидеру Украины во время телефонного звонка после скандала. Он добавил, что после скандала дважды созванивался с Владимиром Зеленским.

«Я сказал ему: нам нужно держаться вместе — США, Украине, Европе, чтобы привести Украину к прочному миру. Я сказал: тебе нужно найти способ, дорогой Владимир, восстановить твои отношения с Дональдом Трампом и администрацией Соединенных Штатов», — заявил Марк Рютте.

Он подчеркнул, что «нам действительно нужно отдать Трампу должное», поскольку его первая администрация передала Украине противотанковые ракетные системы Javelin.

В свою очередь помощник главы США по нацбезопасности Майкл Уолтц в интервью Fox News заявил, что соратники Зеленского «практически в слезах» просили урегулировать ситуацию с перепалкой на протокольной встрече. Он отметил, что выгнать Зеленского из Белого дома было единодушным решением американской администрации.

После перепалки в Овальном зале лидер Украины вылетел в Великобританию, где сегодня состоится саммит глав европейских государств. В Лондоне его лично встретил премьер страны Кир Стармер.

Кир Стармер сказал, что созвонился с Дональдом Трампом. Он добавил, что попытается уладить конфликт между США и Украиной в ближайшие 48 часов.

Журналистам он заявил, что Великобритания будет с Украиной «столько, сколько потребуется».

Представители прессы спросили у президента Украины, что бы он сейчас хотел сказать Дональду Трампу, но Зеленский проигнорировал вопрос.

После встречи Украина и Великобритания подписали соглашение о займе более 2,7 миллиарда евро.

СМИ сообщают, что на сегодня запланирована встреча Владимира Зеленского с королем Карлом III. Согласно сообщениям, о встрече попросило правительство Великобритании.

На встрече европейских лидеров по Украине в Лондоне глава МИД Турции Хакан Фидан планирует заявить о готовности республики снова принять мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

«Он подчеркнет, что Турция, которая принимала у себя прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова вновь взять на себя эту роль в предстоящий период и все стороны в ходе переговоров должны совместно сосредоточиться на долгосрочной региональной безопасности и стабильности, а также на экономическом процветании», — отметил источник агентства.

Президент Франции в интервью изданию La Tribune заявил, что надеется на возобновление диалога между Вашингтоном и Киевом. Он также подтвердил, что созвонился с Зеленским (после скандала. — Прим. ред.).

Газета уточняет: Макрон выразил надежду на то, что украинский лидер подпишет сделку по редкоземельным металлам, которая нужна Дональду Трампу.

Глава Франции также сообщил, что 6 марта пройдет саммит лидеров Евросоюза, на котором будут рассмотрены вопрос оборонной архитектуры Европы и помощь Украине.

Эммануэль Макрон, отмечается в публикации, видит своей миссией умиротворение между Зеленским и Трампом. И надеется на то, что они еще смогут поговорить.

Он убежден, что у США нет иного выбора, кроме как также возобновить диалог. И также не исключил возможности восстановления диалога с главой России Владимиром Путиным.

«Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с президентом Путиным сможет состояться в подходящий момент», — сказал французский лидер.

А заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино решил рассказать, что планировалось подать на обед после переговоров Трампа и Зеленского. После скандала лидер Украины покинул резиденцию президента США, но ланч не отменили.

Дэн Скавино уточнил, что обед с участием Дональда Трампа и его команды все же состоялся «с некоторыми свободными местами».

На стол подали зеленый салат с помидорами, пюре из корня сельдерея, спаржу, зеленую капусту, курицу, запеченную с розмарином. На десерт — крем-брюле, ягодное ассорти и цитрусовое печенье.
Ссылка: https://24.kg./vlast/321499/
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