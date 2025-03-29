Суд в США обязал временно прекратить увольнения сотрудников «Голоса Америки», сообщает The New York Times.

Уточняется, что федеральный судья Пол Откен обязал администрацию Дональда Трампа приостановить процесс закрытия «Голоса Америки».

Администрация президента Соединенных Штатов не может в одностороннем порядке прекратить работу «Голоса Америки» и связанных с ним программ, которые были профинансированы Конгрессом, говорится в судебном решении. Прекращение финансирования также должен одобрить Конгресс, говорится в тексте.

В судебном решении нет требования возобновить работу «Голоса Америки», однако оно содержит запрет на увольнение сотрудников до тех пор, пока суд не примет решение по существу дела.

Иск о нарушении конституционного права на свободу слова подали сотрудники радиокомпании после того как получили письма о прекращении действия рабочих контрактов с 31 марта.

14 марта Дональд Трамп издал указ, который предписывал семи федеральным агентствам максимально сократить штат. Среди них — Агентство США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Ранее другой судья вынес решение о приостановке закрытия «Радио Свобода».