08:35
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Власть

Въездная арка появилась у города Кербена в Джалал-Абадской области

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Въездная арка города Кербена

Въездная арка появилась у города Кербена в Джалал-Абадской области. Об этом сообщил отдел по работе с общественностью и СМИ Жогорку Кенеша.

По ее данным, инициатором строительства выступил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу.

По его словам, при разработке проекта арки, возведенной к 30-летию города Кербена, были учтены его исторические особенности. Автором стал архитектор Медербек Асылбеков.

«Рядом с аркой, напоминающей верблюда в караване, появятся и другие сооружения, а вход в город станет местом, которое будет дарить хорошее настроение как местным жителям, так и его гостям», — заявил торага.

Он отметил, что на строительство арки не потрачено ни сома из государственного или местного бюджетов. Спикер добавил, что все расходы он оплатил из личных средств, а также благодаря поддержке других неравнодушных граждан.
Ссылка: https://24.kg./vlast/324352/
просмотров: 3039
Версия для печати
Материалы по теме
Благотворительный фонд построит новое здание ГСВ на месте сгоревшего в Кербене
В Кербене начали строить здание межрайонного центра профилактики заболеваний
Теперь с Asman Airlines можно быстро попасть еще в два города Кыргызстана
Asman Airlines совершила технический рейс по маршруту Бишкек — Кербен
Санитарно-бактериологическую лабораторию построят в Кербене: объявлен тендер
В Кербене Джалал-Абадской области построят спорткомплекс за 275 миллионов сомов
В Джалал-Абаде задержан депутат горкенеша. Призывал к захвату власти
Мэрия Кербена нанесла государству ущерб почти на 4 миллиона сомов
Садыр Жапаров распустил городской кенеш Кербена
Горкенеш Кербена самораспустится: депутаты четырежды не смогли выбрать мэра
Популярные новости
Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с&nbsp;лишением его мандата депутата Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата
Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан по&nbsp;анклаву Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и Таджикистан по анклаву
В&nbsp;Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства В Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства
В&nbsp;управделами президента показали, как будет выглядеть проспект Ч.Айтматова В управделами президента показали, как будет выглядеть проспект Ч.Айтматова
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
30 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом
29 марта, суббота
23:51
Прочнее предыдущих в 10 раз. Представили новое стекло для смартфонов
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:57
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл золото
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 марта: в Бишкеке без осадков
19:42
Высокоскоростной интернет Starlink от Маска теперь доступен в Азербайджане