Въездная арка появилась у города Кербена в Джалал-Абадской области. Об этом сообщил отдел по работе с общественностью и СМИ Жогорку Кенеша.

По ее данным, инициатором строительства выступил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу.

По его словам, при разработке проекта арки, возведенной к 30-летию города Кербена, были учтены его исторические особенности. Автором стал архитектор Медербек Асылбеков.





«Рядом с аркой, напоминающей верблюда в караване, появятся и другие сооружения, а вход в город станет местом, которое будет дарить хорошее настроение как местным жителям, так и его гостям», — заявил торага.

Он отметил, что на строительство арки не потрачено ни сома из государственного или местного бюджетов. Спикер добавил, что все расходы он оплатил из личных средств, а также благодаря поддержке других неравнодушных граждан.